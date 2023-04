Duminică, în cea mai nouă ediție a emisiunii „iUmor” de la Antena 1, pe scenă a urcat concurenta Carmen Belenesi cu un număr de stand-up. Ea l-a adus în discuție pe Mihai Bendeac, fostul jurat pe care l-a și sărutat chiar în emisiune.

Delia: „Dar să știi că chiar dacă nu mai este Mihăiță aici, este Bogdănel”

Având în vedere că Bendeac nu mai e la masa juriului de ceva vreme, Delia a vrut să ofere câteva clarificări. Aceasta a subliniat faptul că în juriu nu mai există faimosul actor, ci „Bogdănel”, notează Fanatik.

Vedeta a vrut să facă referire la Cătălin Bordea, dar se pare că nu și-a amintit numele lui și a creat confuzie. „Dar să știi că chiar dacă nu mai este Mihăiță aici, este Bogdănel”, a spus Delia, în timp ce se uita și arăta spre Cătălin Bordea. Juratul a fost confuz după ce a auzit replica colegei sale.

Ulterior, producția i-a atras atenția Deliei și i-a șoptit artistei numele colegului său în cască. „Care Bogdănel? Cătălinel”, acesta fiind momentul în care Delia și-a dat seama de greșeala făcută. S-a ridicat de pe scaun râzând și a zis: „Mă duc să mă dau afară”.

În timpul testimonialelor, Delia a încercat să salveze cumva situația. „N-am nicio explicație pentru Bogdănel. Eu am încercat să-i spun «Uite, chiar dacă nu mai e Mihăiță, e Bordănel » că nu-mi venea”, a fost explicația artistei.

De ce a ajuns Cătălin Bordea, juratul de la „iUmor”, la psiholog

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat show-ul America Express – Drumul Aurului, iar experiența aceasta este una de neuitat pentru ei. În cele două luni de competiție, cei doi au descoperit multe lucruri neștiute despre ei.

Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, Cătălin Bordea a mărturisit că a început să facă terapie imediat ce s-a întors de la America Express. Juratul de la „iUmor” lua în râs posibilitatea de a merge la psiholog, asta până când a avut și el nevoie să meargă.

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Eram cu chestii de alea «Nu-mi permit să fac terapie, nu-mi permit să intru în depresie». Unde mergi? (…). Am avut toate chestiile astea, până acum. După America după ce m-am întors, am început cu terapie, cu citit foarte mult. Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă.

Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis «gata», iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Nu mai vreau să-mi fie frică. Vreau să ajung să dețin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

