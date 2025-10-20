Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”

Chiar dacă mulți ani a afirmat că nu s-ar vedea într-un astfel de show TV, Delia Matache și-a schimbat părerea recent, iar într-un interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Libertatea, cântăreața a precizat că ar merge la Asia Express în viitor.

Celebra artistă nu ne-a dezvăluit în ce sezon ar putea apărea, însă a ținut să precizeze că singura persoană alături de care ar merge la Asia Express este soțul ei, Răzvan Munteanu!

„Da, mi-ar plăcea să mă duc la Asia Express, dar e complicat acolo. E complicat, pentru că trebuie să ne rupem total două luni din ce facem noi. Mă duc oricum în astfel de trasee, dar fără cameră. Cumva avem puterea de decizie asupra noastră mai mare când ne ducem singuri.

Dacă aș merge la Asia Express, m-aș duce cu Răzvan. Clar cu el, nu cu altcineva. N-aș avea încredere că m-aș descurca dacă aș merge cu altcineva. Am încredere că noi așa funcționăm, în doi”, a spus Delia Matache în exclusivitate pentru Libertatea.

Am întrebat-o pe Delia și cum este să filmeze din nou alături de Mihai Bendeac, actor care îi este coleg acum la „The Ticket”, emisiune care se vede la Antena 1 în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00.

„Din nou cu Mihai Bendeac, da. Frățiorul meu! E familiar, adică am mai fost împreună pe platourile de televiziune, ne cunoaștem de atâta timp… Asta vorbeam noi, că suntem la fel de ADHD-iști amândoi și că ne-am zis: «Aaa, mi-a fost dor». Și după i-am zis: «Să știi că, dacă stau să mă gândesc, practic, cum și tu te gândești, nu mi-a fost dor»! Că eu așa sunt. Eu, când nu mă văd cu un om, dacă știu că-i sănătos și e bine, nu mi-e dor decât când îl văd. Știi, dacă nu văd un om, sunt ok cu asta. Știu că el e bine și sănătos și eu sunt ok”, a încheiat artista interviul pentru Libertatea.

