În urmă cu ceva vreme, Delia a fost chestionată de fanii săi, pe rețelele de socializare, dacă vrea sau nu copii. Într-un moment de sinceritate, ea le-a răspuns acestora, le-a spus că nu își dorește copii. Ulterior a fost criticată, mulți au spus că ea e un model în carieră și în viața privată, având o căsnicie frumoasă alături de Răzvan Munteanu, și că nu trebuia să facă astfel de declarații.

Acum, invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Delia a vorbit și despre curiozitatea oamenilor în ceea ce privește decizia ei de a deveni sau nu mamă. „Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: «Nu vreau să fac copii». Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red.: în timpul unui LIVE pe TikTok)”, a explicat Delia, conform unica.ro.

Cântăreața în vârstă de 41 de ani a dezvăluit că familia i-a acceptat decizia, chiar și Gina Matache, mama ei, s-a obișnuit că nu va avea nepoți din partea ei, doar din partea Oanei Matache, care are o fetiță și un băiețel.

„Mama mi-a zis recent: «Foarte bine! Ai avut dreptate. Mai bine așa, stai fără stres. Faci ce vrei tu». Uite-mă ce bine sunt”, a mărturisit artista, pe YouTube.

Delia: „În continuare cred că nu vreau să am copii”

În același interviu, Delia a adăugat că ea crede că un copil e o responsabilitate enormă pe care o ai tot restul vieții. Acest lucru o panichează pe artistă. „Eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare, enormă, pe umeri.

Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet. Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată, decât când mori. Chestia asta mă panichează”, a mai explicat ea.

Și a adăugat: „În continuare cred că nu vreau să am copii. N-am încurajat oamenii (n.red.: să nu facă, la rândul lor, copii). Mi s-a spus că greșesc pentru că sunt un model și dacă eu zic să nu facă copii, oamenii chiar n-o să mai facă și o să fim mai puțini. Cum ar fi să fie așa? N-am zis niciodată asta, faceți”.

Chiar dacă nu își dorește copii, Delia Matache are doi nepoți, Oana Matache a născut doi copii, pe Jessie și pe Bogdănel, din căsnicia cu Răzvan Miheț. Cei doi au divorțat, însă sunt în relații bune de dragul copiilor lor.

„Suntem oameni normali. Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Este o situație în care tatăl poate să vină oricând să vadă copiii și nu e nicio piedică, este atât de simplu în cazul nostru”, spunea Oana Matache, care acum are o relație cu Radu Siffredi.

