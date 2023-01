Delia, în vârstă de 40 de ani, a stârnit mari controverse cu ultimele fotografii postate pe rețelele de socializare. Cântăreața a pozat în costum de baie și și-a scos în evidență posteriorul. Vedeta, care face parte din juriul de la „iUmor”, are mare grijă de felul în care arată și obișnuiește să facă mult sport.

Mândră de silueta ei, Delia s-a fotografiat în costum de baie lăsând pe toată lumea să-i admire corpul. „Start!!?”, a fost descrierea pe care artista a pus-o fotografiilor, așteptându-se la comentarii răutăcioase și să fie criticată pentru modul îndrăzneț în care a pozat.

În doar câteva ore, postarea Deliei a strâns peste 120 de mii de aprecieri și peste o mie de comentarii. Antonia, Alina Ceușan, Alexandra Stan, Diana Munteanu, Borina Bud, Bella Santiago se numără printre persoanele publice care au complimentat-o pe artistă pentru curaj și pentru felul în care arată.

Multe dintre urmăritoarele vedetei au vrut să afle care este secretul siluetei sale. „Ce Dumnezeu faci de nu ai pic de celulită?”, a întrebat-o o admiratoare. „Caut lumina bună?. Cum să n-am? Am”, i-a răspuns Delia.

„Nu arată astea tinere cum arată Delia”, „Poze sexy fără a fi vulgare! Frumos”, „Legenda spune că toți bărbații au dat zoom” sunt o parte dintre comentariile primite de vedetă. Multe femei au glumit și au spus că dacă mersul pe jos le face se arate precum Delia, ele vor începe să facă același lucru.

Delia este în vacanță cu soțul ei, Răzvan Munteanu

În anul 2012, Delia și Răzvan Munteanu s-au căsătorit. Cei doi formează o echipă și în viața privată, dar și în cea profesională, el este managerul cântăreței.

Recent, în cadrul podcastului lui Gojira, Delia a vorbit despre începuturile lui Răzvan în cariera de manager al ei, dar și despre cât de priceput este soțul său, în tot ceea ce face, notează Click. „Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta”, a declarat cântăreața.

În cadrul aceluiași podcast, Delia a făcut dezvăluiri și din intimitatea mariajului cu Răzvan. Poate că mulți au crezut că ei stau multe zile separați, din cauza concertelor ei, însă nu e adevărat. „Ne vedem, nu avem mai mult de două seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maximum 3. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună”, a mai spus Delia.



