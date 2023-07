Denis a povestit cum își pregătește replicile pentru a doua zi. „Eram în interiorul trustului și pregăteam o surpriză cu niște colegi de la o emisiune și aveam un scenariu de respectat. Ei erau foarte degajați, începuseră acolo să improvizeze, nu am putut să fac nimic, când am văzut textul, efectiv am intrat într-un mood din ăsta și începeam să învăț replicile, aici aș putea să zic așa, deci intri pe un fir din ăsta roșu din care nu pot să ies.

Așa sunt și seara acasă, cu o zi înainte de filmare, când învăț textul pentru a doua zi. Încep și iau la bibilit fiecare replică, încerc să mă gândesc dacă schimb topica replicii se schimbă ceva?

Realizez sau transform ceva în partenerul meu de scenă, în personaj? Ok, da, nu, care sunt opțiunile, o să-i placă regizorului, nu o să-i placă regizorului. Nu vreau nici să schimb, pentru că nu suport actorii ăstia pe care îi aud: «Domne, eu improvizez la set».

Nu există așa ceva! Scenaristul scrie, Lia scrie foarte bine, Anghel la fel, ei scriu textul, acela trebuie respectat.

Sigur mai putem modifica acolo o prepoziție, altceva, cât să intre bine în gură practic, cum spunem noi în teatru, dar nimic mai mult. Și atunci trebuie respectat ca linia personajelor, linia acțiunilor să fie dusă bine mai departe. Așa că da, sunt foarte meticulos la chestiile astea, sunt la sânge ca să zic așa”, a povestit Denis pentru Impact.

Denis este matinal, mai ales că fimările încept de dimineață și se termină noaptea târziu. Actorul a dezvăluit că a slăbit 7 kilograme în al doilea sezon.

„Acum nu o fi 5.00 în fiecare dimineață, să zicem că e un 5.30, e 6.00 dimineața, dar sunt două scenarii mari și late. Fie începem de dimineață și atunci mă trezesc la 5.00 – 5.30, fie dacă avem filmare de noapte, plecăm de acasă pe la 1.00 după-amiaza, începem pe la 3.00 filmarea și uite așa până la 3.00 – 4.00 dacă mai avem ceva timp de over peste filmare și trebuie făcut și acela pentru că altfel pierdem locația, ajung acasă pe la 4.00 dimineața.

Și pot să zic că filmările de noapte te rup. Am slăbit din sezonul al doilea 7 kilograme doar pe chestia asta. Nu funcționez eu foarte bine iarna, nu funcționez la frig, la fel, nu îmi place de nicio culoare și atunci a fost foarte obositor”, a mai spus Denis pentru sursa citată.

