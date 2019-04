Denisa Nechifor spune că își dorește mai multă liniște în viața ei. „Este exact momentul din viața mea în care am ajuns să-mi doresc liniște mai multă decât înainte și să-mi dau seama ce contează pentru mine. Prioritățile nu mai sunt aceleași de acum câțiva ani, mă sperie acest lucru, dar mă și bucură. N-am fost niciodată un om superficial, dar acum pun mai mult preț pe lucrurile de interior, de profunzime. Pe relațiile cu oameni apropiați, pe prietenie. Apreciez mai mult oamenii care sunt alături de mine necondiționat. Îmi doresc foarte tare o familie completă, un partener alături de care să fac lucrurile pe care n-am fost capabilă să le fac singură și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am descurcat.

Îmi doresc poate un alt copil, deși nu vreau să audă fiica mea că nu vrea. Ea are zece ani și încă dormim în același pat. Se va obișnui cu cineva care îmi va oferi o stabilitate. Suntem cumva dependente. Îmi doresc o stabilitate emoțională, ca femeie. Am întâlnit un om special, dar nu doar unul. Am avut noroc să am alături de mine bărbați foarte în regulă, dar poate ne-am întâlnit în circumstanțe nepotrivite. Viața nu este doar despre dragoste, este despre un cumul”, a declarat Denisa Nechifor, la Antena Stars.

Denisa Nechifor vrea să se mute din Româna

Aproape 9 ani, fosta iubită a lui Adrian Cristea a crescut-o singură pe Rania, fiica ei și a fostului fotbalist, și a făcut tot posibilul să nu-i lipsească nimic, însă acum consideră că fetița ar beneficia de o educație mai bună peste hotare. De aceea, va emigra. Din ”ecuație” nu lipsește nici Adrian.

