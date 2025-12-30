Destinațiile exotice alese de vedete pentru sărbătorile de iarnă. Cine a apărut în costum de baie la final de an

Plajele din Brazilia, Mexic, Bahamas sau Hawaii au devenit, în ultimele săptămâni, adevărate puncte de întâlnire pentru nume sonore din muzică, modă și entertainment, care și-au împărtășit experiențele relaxante cu fanii din mediul online.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un contrast puternic față de peisajele albe din stațiunile montane americane. Costume de baie, cocktailuri, apusuri spectaculoase și mesaje optimiste au dominat feed-urile, semn că pentru multe vedete, finalul de an înseamnă, înainte de toate, evadare și reîncărcare de energie.

Plajele tropicale, refugiu pentru celebrități

Alessandra Ambrosio se numără printre vedetele care au ales căldura în detrimentul iernii autentice. Fostul înger Victorias Secret, acum în vârstă de 44 de ani, se află în Brazilia natală, unde a fost surprinsă relaxându-se pe plajă, purtând bikini și bucurându-se de atmosfera de vacanță.

Tot în zona Americii Latine, Dua Lipa și Jessica Alba au ales Mexicul pentru o pauză de la agitația cotidiană. Artista britanică, în vârstă de 30 de ani, s-a întors recent dintr-o escapadă alături de logodnicul ei, actorul Callum Turner. De cealaltă parte, actrița americană în vârstă de 44 de ani a optat pentru o vacanță în Cabo, petrecută alături de copiii ei, pe care i-a numit „oamenii mei preferați”.

Bebe Rexha nu a lipsit nici ea de pe lista vedetelor aflate la soare. Artista a petrecut timp în Turks and Caicos, iar imaginile în costum de baie au fost însoțite de un mesaj sugestiv: „Mă mut pe o insulă privată, cine vine cu mine?”.

Vacanțe relaxante departe de zăpadă

Alte nume cunoscute au ales destinații la fel de spectaculoase. Heidi Klum a fost surprinsă într-o zi de plajă în St. Barths, alături de soțul ei, Tom Kaulitz, imaginile confirmând încă o dată stilul nonconformist al topmodelului german. Influencerița Tana Mongeau le-a urat urmăritorilor săi „un Crăciun în Maui”, pozând pe plajă într-un bikini roșu cu buline, accesorizat cu o căciulă de Moș Crăciun.

Alexis Ren a ales Costa Rica pentru câteva zile de relaxare, iar fotografiile au fost însoțite de mesajul „Pura vida!”, expresie specifică zonei. Chloe Bailey a încheiat și ea anul lângă apă, postând imagini într-un bikini portocaliu, cu mesajul „Soarele e afară, formele la vedere”.

Megan Moroney, una dintre vocile apreciate ale muzicii country, a ales să se bronzeze de sărbători, postând o fotografie însoțită de emoji-uri cu Moș Crăciun și inimă. DJ-ul Zedd a preferat Punta Mita, în Mexic, unde s-a bucurat de băuturi din nucă de cocos, tacos și deserturi servite lângă piscină. Bethenny Frankel, cunoscută din „Real Housewives of New York City”, se află în St. Barths, unde a descris un mic- dejun tipic insulei, înainte de a-și face un selfie pe malul mării.

Aspen, alternativa de lux pentru iubitorii de zăpadă

În contrast puternic cu aceste imagini estivale, Aspen rămâne destinația preferată a vedetelor care iubesc sporturile de iarnă și luxul montan. Stațiunea din Colorado este frecventată anual de celebrități precum Mariah Carey, Goldie Hawn, Kate Hudson sau Jeff Bezos, mulți dintre ei deținând proprietăți în zonă.

Aspen este recunoscut pentru resorturile exclusiviste, petrecerile apres-ski și zonele comerciale de lux, devenind un punct de întâlnire pentru milionari și miliardari în perioada sărbătorilor.

