„Vom continua să cumpărăm cea mai mare parte din resurse, în timp ce ne înarmăm independent noi înșine”, a declarat Netanyahu la o ceremonie organizată la o bază aeriană din sudul Israelului.

„Nu știu dacă țara poate fi complet independentă, dar vom face eforturi să ne asigurăm că armele sunt produse cât de mult posibil în Israel. Scopul nostru este să construim o industrie independentă de armament pentru statul Israel și să reducem dependența față de oricare altă parte, inclusiv față de aliați”, a subliniat premierul israelian în fața unor noi piloți militari.

Cheltuielile militare reprezintă 16% din bugetul Guvernului israelian pentru 2026.

„Ne-am stabilit statutul de putere regională și, în unele zone, de putere internațională”, a revendicat Netanyahu, precizând că „pacea se face cu cei puternici, nu cu cei slabi”.

Timp de decenii, Israelul a fost principalul beneficiar al ajutorului militar american, iar cea mai mare parte a echipamentului său militar provine din Statele Unite. Totodată, Israelul a primit arme din mai multe țări europene, dar s-a confruntat cu restricții din cauza războiului devastator purtat în Fâșia Gaza.

