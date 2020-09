Detalii din viața Doiniței Oancea. Cum a ajuns să fie actriță. „Într-o zi, am primit un telefon”

„Prima dată m-am gândit că aș vrea să devin avocat. După aceea am vrut să mă fac polițiștă, dar maică-mea a refuzat din prima această ideea. După care am zis că mă fac jurnalistă.

Așa că prima dată am făcut Facultatea de Jurnalism și Filozofie, după care am urmat niște cursuri la Budapesta, iar după aceea am făcut un master în socilogie”, a spus Doinița Oancea în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

„Într-o zi, aflată în Budapesta, o prietenă m-a întrebat ce vreau să fac cu viața mea.

Eu eram extrem de tristă că mă întorceam acasă și mai ales că nu voiam muncă la birosu. I-am zis că vreau ceva în domeniul artistic, doar că nu știam ce”, a mai spus actrița.

„Într-o zi, am primit un telefon dacă vreau să merg la un casting. Am zis că merg si, uite așa, am ajuns aici.

După casting m-au chemat la probă și atunci am ales să merg pe platoul de filmare și nu la birou, căci în lunea aceea era și prima mea zi de muncă într-un alt loc”, a mai completat Doinița.

