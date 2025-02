Intrat în cinematografele din România pe 28 februarie 2025, filmul „Mentorii” este o comedie inspirată din realitate, iar scenariul explorează fenomenul „experților” din online, acei influenceri care oferă sfaturi miraculoase despre succesul garantat și transformările peste noapte.

Odată ce filmul a ajuns în cinematografe, Libertatea a stat de vorbă cu Dorian Popa, cel care îi dă viață în „Mentorii” lui Flex Barbarul, iar vedeta ne-a dezvăluit cum a ajuns să joace în peliculă.

Cum a ajuns artistul să joace în „Mentorii”

„Este una dintre cele mai frumoase întrebări și la care îmi place să răspund cel mai mult de când am început campania de promovare a filmului «Mentorii». Propunerea a venit cu un an și jumătate înainte de începerea filmărilor propriu-zise. Am fost invitat în biroul producătorului Edy Chereji, biroul din București al festivalului Untold, și mi-au spus că au o propunere pentru mine, moment în care am crezut că e vorba despre o acțiune de promovare a evenimentului muzical.

Ideea mă entuziasma enorm, însă în momentul în care mi s-a spus că este vorba despre un rol principal într-un film de cinema, întregul meu Univers a fost dat peste cap”, a spus Dorian Popa.

Recomandări Ce nu s-a văzut la TV la moțiunea de cenzură: jigniri, răfuieli pentru funcții și dezinteres masiv

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Deoarece se află în această industrie de foarte mulți ani, încă de pe vremea când a debutat în „Pariu cu viața” și „LaLa Band”, artistul a afirmat că se știa cu toată distribuția filmului, dar și cu o parte din echipa care se află în spatele camerelor de filmat.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, am câțiva anișori de când fac meseria asta în spațiul public, sunt «dinozaur», așa cum îmi place mie să spun, deci cunoșteam toți actorii și toate actrițele care apar în film. Ba mai mult decât atât, cunoșteam deja și mare parte din echipa aflată în spatele camerelor de filmat”, a mai spus Dorian Popa, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce a spus Dorian Popa despre relația lui

Celebrul artist ne-a vorbit și despre viața lui personală, dezvăluind că în prezent are o nouă iubită, după ce în urmă cu aproximativ un an și jumătate s-a despărțit de Claudia Iosif, cunoscută pe internet și drept Babs. Însă nu se gândește la căsătorie și la copii, pentru moment.

Recomandări Gabriel Resources continuă „asaltul judiciar” pentru aurul din Apuseni. Canadienii susțin că hotărârea tribunalului de arbitraj n-a fost recunoscută legal în România

„Timpul a trecut și lucrurile s-au așezat frumos în această direcție. Cred că este cursul vieții, este normal și natural să mergem mereu înainte, să tindem către mai bine. În momentul de față, da, există cineva special în viața mea.

Deocamdată nu mă simt pregătit pentru acest pas în viață, căsătorie și copii, dar normal că nu îl exclud, pentru că am fost dintotdeauna un familist convins. Așa cum a făcut-o până acum, sunt sigur că Dumnezeu îmi va arăta calea și momentul potrivite pentru aceste decizii”, ne-a dezvăluit Dorian Popa.

Distribuit de Vertical Entertainment, filmul „Mentorii” este creat de Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul Untold Universe, împreună cu Headline Management, cel mai mare label de stand-up comedy din România.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Ce nu s-a văzut la TV la moțiunea de cenzură: jigniri, răfuieli pentru funcții și dezinteres masiv

Urmărește-ne pe Google News