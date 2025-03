Nicolai Tand a plecat să muncească peste hotare în căutarea unui trai mai bun, dar începutul nu a fost deloc ușor. În drumul său spre Paris, au fost zile în care nu avea ce să mănânce și a fost nevoit să se descurce cu ce găsea. Odată ajuns în capitala Franței, a reușit să se angajeze într-un restaurant, unde, prin muncă și ambiție, a devenit manager. După ani de experiență, s-a întors în România și și-a construit o carieră de succes în gastronomie.

Bucătarul a povestit la podcastul Ilincăi Vandici despre momentele dificile prin care a trecut în tinerețe, când nu avea bani nici măcar pentru mâncare. Cheful a mărturisit că, în perioada în care încerca să își croiască un drum în străinătate, a fost nevoit să mănânce inclusiv conserve pentru pisici.

„Ce gust are mâncarea pentru pisici?”, a întrebat Ilinca Vandici.

„Când ești flămând, e fantastică. Și acum poți să mănânci. Acum nu ai voie să dai de mâncare la pisici orice. E mâncare bună, e din bucăți de carne procesată. Când n-ai ce face, e fantastică.

Să știi că e un păcat când mănânci mai multă mâncare și nu mănânci doar să te saturi. E mare păcat. E risipă multă. Sunt un om care mă doare sufletul să arunc. Plecăm de acasă să facem bani, nu stăm cu pruncul, cu nevasta și după… aruncăm banii!”, mărturisește Nicolai Tand la podcastul moderat de Ilinca Vandici.

Podcastul Ilincăi Vandici, în care Nicolai Tand vorbește deschis despre sacrificiile făcute pentru visul său, va fi disponibil online joi, 6 martie, de la ora 18:00.

Ce spune Nicolai Tand despre experiența la Asia Express

Anul trecut, Nicolai Tand a demonstrat încă o dată că perseverența îi definește parcursul. Alături de Sorin Brotnei, a participat la Asia Express 2024, unde a reușit să câștige marele premiu, după un traseu solicitant pe Drumul Zeilor.

„A fost mult mai greu decât s-a văzut la televizor. Eu, așa stres și angoasă, și teamă, nu am trăit de mulți ani. S-a văzut pe moaca mea. Adică am intrat într-o competiție, eu toată viața mea am muncit și știu că doar prin muncă… . unii a făcut caterincă, eu nu știu să fac caternică că nu e stilul meu.

Pentru că de mic a trebuit să muncesc și nu e stilul meu, și atunci am intrat în competiție și încetul cu încetul mi-am dat seama că trebuie să mă duc mai departe. Când ești acolo, nu ai vrea să ieși primul, după ce stai două-trei etape, mai vrei un pic. E o aventură”, a declarat Nicolai Tand într-un interviu pentru fanatik.ro.

