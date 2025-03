Recent, despre Cătălin Bordea s-a aflat că are o nouă iubită, Alina Oprea, pe care i-a prezentat-o inclusiv buniciii lui. Însă, după câteva luni de relație, cei doi s-ar fi despărțit.

La doar câteva zile după ce s-a aflat că este din nou singur, Cătălin Bordea a ajuns în sălile de cinema, datorită filmului „Mentorii”, în care are rolul principal. În exclusivitate pentru Libertatea, vedeta a oferit detalii atât despre proiectul său, cât și despre viața privată.

Întrebat cum a ajuns să joace în „Mentorii” și cum și-ar caracteriza personajul, Cătălin Bordea a spus că astfel de oameni precum Johnny Baltă există și în viața reală.

Cum a ajuns să joace în „Mentorii”

„M-a sunat colegul meu, Adrian Tapciuc, nu am răspuns, și mi-a dat mesaj să răspund, că are un scenariu mișto pentru mine. Am citit scenariul și a fost un «Da» clar.

Johnny Baltă e un super baiat, dar îl strică banii. E genul de persoană care dacă se oferă să îți dea un sfat, fugi. Pare o combinație între șmecher fără strategie și filosof de scara blocului. Chiar există în viața reală în foarte multe forme”, a spus Cătălin Bordea.

Comediantul, care poate fi văzut în prezent cinematografe în filmul „Mentorii”, ne-a oferit detalii și despre viața lui privată, afirmând că este mult mai atent în momentul în care își face o relație.

A vorbit despre căsătorie și copii

„Sunt mai atent acum la capitolul relații. Sunt singur din nou. Învăț să iubesc, dar de data asta mai mult cu mintea”, a spus Cătălin Bordea în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă se vede căsătorit din nou și dacă își dorește copii, actorul a afirmat că acum este mult mai atent la ce semnează: „Să mă mai căsătoresc? Acum sunt mai atent la contracte. Poate copii, într-o zi”.

Cătălin Bordea ne-a mai vorbit și despre cum s-a schimbat viața lui în ultimii ani.

„Sunt mai relaxat, iar râsul m-a salvat de multe ori în viață. Lucrez mult cu mine: terapie, sport… Nu poți separa omul de comediant și, în fond, cicatricile din urmă sunt ceva ce te fac să râzi în prezent”, a mai spus comediantul în exclusivitate pentru Libertatea.

