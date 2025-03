Regizat de Bong Joon Ho, filmul are un scenariu care se bazează pe romanul „Mickey 7”, scris de Edward Ashton, și spune povestea unui erou improbabil, Mickey Barnes, interpretat de Robert Pattinson, care s-a trezit în situația extraordinară de a lucra pentru un angajator care îi cere angajamentul suprem față de job: să moară pentru a-și câștiga existența.

Filmul este produs de Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bong Joon Ho și Dooho Choi, iar producători executivi sunt Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd și Marianne Jenkins. Prezentat de Warner Bros. Pictures și produs de An Offscreen Production / A Kate Street Picture Company Production, filmul „Mickey 17” este distribuit în cinematografele din România de Vertical Entertainment, începând cu data de 7 martie 2025.

Cu puțin timp înainte ca filmul să ajungă în sălile de cinema, actorul Robert Pattinson a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea și a vorbit atât despre rolul său, cât și despre interacțiunile cu regizorul Bong Joon Ho și cu actrița Naomi Ackie.

Libertatea: După ce ai citit scenariul de la „Mickey 17”, ai declarat că este riscant în cel mai bun mod posibil. Ce te-a atras la acest rol?

Robert Pattinson: Cred că stilul regizorului Bong Joon Ho de a face filme tragicomice este unul atipic, mai ales că genul în sine este rar. Și mai toate nuanţele poveștii – comedie, SF, dramă – toată combinația pare mai riscantă, de aceea am fost atât de atras de proiect. Scenariul este neobișnuit, la fel și construcția acțiunii. Mi s-a părut interesantă și partea de luptă cu propriul sine, care vine la rândul ei cu multe provocări.

Cum își caracterizează Robert Pattinson personajul

–Povestește-ne puțin despre Mickey Barnes, personajul tău.

-Îmi place să spun despre Mickey că este un patiser ratat, deoarece a încercat să deschidă un magazin de macaroons pe Pământ, dar s-a umplut de datorii. După ce se împrumută la cămătari și nu mai poate returna banii, se vede nevoit să părăsească planeta, la propriu. Evident că nu-și citește cum trebuie contractul de colonizare și ajunge să se angajeze în Infern.

Viața lui fusese oribilă dinainte oricum și printr-o răsturnare de situaţie, jobul acesta devine cam cel mai tare lucru care i se putea întâmpla. E un personaj absolut ridicol, însă are multă compasiune.

–Cum a fost prima întâlnire cu regizorul Bong Joon Ho? Ce așteptări ai avut?

-Aveam mari emoții. Nu știam nimic despre producție, iar el este o figură legendară, deci nu știam la ce să mă aștept. Am avut o întâlnire foarte amuzantă, pentru că el încerca să-mi explice despre ce e vorba în film, fără să-mi dea detalii specifice, în timp ce toate lucrurile astea îmi erau traduse. Mi-a plăcut energia lui din prima clipă. Și îmi mai place cum reușește să motiveze actorii, deci aveam siguranţa că orice ar face, va fi fost ceva neobișnuit.

–Cu Mickey 17 și Mickey 18, care au fost cele mai mari provocări în a juca două versiuni diferite ale aceluiași personaj, tu mereu împotriva ta?

-Cel mai greu a fost să joc două personaje evidente și distincte când ne aflăm pe nava spațială, unde oricum apar puține personaje și sunt toate îmbrăcate la fel. Ca să reușim acest artificiu, a trebuit să încercăm mai multe variante cu proteze. Mai întâi ne-am pus urechi ridicole, apoi am încercat alte variante experimentale. La un moment dat, eu ca Mickey 17 aveam niște fălci uriașe, pentru că îmi băgaseră niște chestii imense în obraji. Acum mă bucur că nu a rămas așa. Când tragi linie, îți dai seama că nu-ți trebuie multe artificii estetice ca publicul să sesizeze diferența între personaje. E incredibil cum funcționează asta. Aproape imediat îți dai seama cine-i cine.

A vorbit despre regizorul Bong Joon Ho

–Cum e să lucrezi cu Bong Joon Ho?

-Mi se pare în continuare amuzant. La început nu am discutat prea multe despre personajul meu. Am avut o mulțime de întâlniri și mese, dar în niciuna nu am discutat despre film, cât am discutat despre fotbal și bancuri. Apoi, odată ajuns pe platourile de filmare, într-un decor uriaș cât o navă spațială, cu mulți actori și echipa mare în spate, ai impresia că vei avea mai multe emoții decât ai în realitate.

E ceva în aura lui Bong Joon Ho. Este de neclintit și are un umor subtil când regizează. Simți că nimic rău nu ți se poate întâmpla lângă el. Toată lumea i-a oferit încredere și s-a simțit foarte bine la filmări.

–De ce crezi că publicul rezonează atât de bine cu filmele lui?

-Este un om cu o viziune unică asupra lumii. Ai crede că omul care se conectează cel mai bine cu publicul este cel de bază, însă Bong Joon Ho e un tip neobișnuit. Vede lucrurile printr-un filtru unic. Probabil că aceasta este particularitatea unui artist genial: te face să vezi lucrurile diferit. Filmele pe care le-a regizat el nu le-ar fi putut regiza nimeni altcineva. Sunt indubitabil unice.

Ce spune actorul despre Naomi Ackie

–Ai multe scene cu Naomi Ackie, iar relația dintre personajele voastre este ceva magnific de urmărit. Cum ai lucrat cu ea?

-Naomi Ackie este atât de amuzantă… într-un mod aparte. Nu puteam preconiza ce urma să facă. Relația dintre Mickey și Nasha, personajul ei, este foarte neobișnuită, însă ea e o persoană foarte permisivă, altfel nu-mi explic idila lor, pentru că el nu e deloc genul de bărbat de care să te îndrăgostești. Nici nu pare umană la cât de indolentă este.

Îi trece cu vederea lui Mickey defecte uriașe. Privește în adâncul sufletului său, nu judecă o carte după copertă. Sau poate e în extrema cealaltă, poate îi place doar coperta și nu îi pasă de conținut. (râde)

