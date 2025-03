Dincolo de cariera lui în televiziune, Christian Sabbagh are trei căsnicii la activ. Despre prima soție a făcut puține declarații de-a lungul timpului, despre cea de-a doua, Louise, se știe că a divorțat după 10 ani de mariaj, iar cea de-a treia este Iulia, alături de care are doi copii.

Despre mariajul lui cu soția Iulia a făcut dezvăluiri acum. Au împlinit 8 ani de căsnicie, iar Christian Sabbagh a postat pe Facebook un mesaj special în care a susținut că alături de Iulia a trecut atât prin momente fericite, cât și prin clipe tensionate.

Mesajul lui Christian Sabbagh despre căsnicia cu Iulia

„La mulți ani nouă, iubirea mea! ❤️ Astăzi împlinim 8 ani de căsătorie, 8 ani de iubire, de luptă și de pași făcuți împreună. Dragostea adevărată nu e doar focul pasiunii, ci și răbdarea tăcută, sprijinul necondiționat și lumina care nu se stinge nici în cele mai grele nopți🤍”, a scris pe Facebook prezentatorul de la Kanal D alături de o poză cu soția de la nuntă.

Aceasta a și reacționat la mesajul lui: „Cât de frumos, te iubesc! A fost greu, dar a meritat!”. În urmă cu câteva luni, prezentatorul a avut alte cuvinte speciale la adresa soției lui.

„Nu am nevoie de o zi anume în care să îți spun ca te iubesc, fac asta în fiecare zi! Îți sunt profund recunoscător pentru tot ce ai adus în viața mea! Îți mulțumesc pentru că ai rămas lângă mine la bine și la greu, mă simt împlinit ca tată!

Oferi o educație deosebită copiilor noștri. Mi-ai dăruit totul fără să ceri nimic la schimb, ești cel mai puternic om pe care îl cunosc și mă simt norocos ca te am. Te ador, astăzi, mâine, în fiecare zi, până la ultima mea suflare!”, a mai zis el.

Christian Sabbagh e milionar?

Cu origini româno-libaneze, Christian Sabbagh și-a trăit copilăria atât în România comunistă, cât și în Libanul măcinat de război. Are o poveste de viață impresionantă, pe care a pus-o în slujba oamenilor, prin intermediul profesiei sale pe care o iubește atât de mult. Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, el i-a răspuns prezentatoarei la toate întrebările.

Despre Christian Sabbagh s-a zvonit mulți ani că e un bărbat bogat, că are o avere impresionantă. Acum, vedeta l-a întrebat direct: „Te numeri printre milionarii României?”, iar el imediat a oferit un răspuns. „Nu, sub nicio formă! Colegii noștri mai au darul de a face din țânțar armăsar. Nu cred că schimb mașinile la trei luni. Cred că le schimb ca orice om normal, la un an sau doi. Mașinile sunt luate în leasing. Îți dai seama, dacă aș fi avut, dacă eram milionar, cred că le luam cu banii cash. Mă duceam la vecinul nostru de aici și o luam din showroom.

Nu sunt un milionar. Sunt un om care muncește. Sigur, pentru mine, banul nu e foarte important, niciodată nu am fost sclavul lui, nu alerg după bani”, a spus el la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform kanald.ro.

Și a continuat: „Sunt și un tip cheltuitor, în același timp. Și, într-adevăr, de când familia e numeroasă acum, și cheltuielile sunt mari, așa că mofturile astea ale mele deja s-au cam dus, am renunțat”, a mai declarat Christian Sabbagh.

