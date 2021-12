Mihai Mărgineanu e căsătorit cu Andreea din anului 2008. Au împreună doi copii, pe Tudor și Alexandra, și multe amintiri frumoase. Acum, artistul a povestit cum și-a cunoscut soția în urmă cu ani de zile. „Eu am cunoscut-o pe Andreea în blocul din Pantelimon (aproape de capătul tramvaiului 14), în 1983, eu locuind la etajul 8 și ea la 10, pe aceeași scară. Ea avea 7 ani, eu 14 ani, deci nu mă interesa absolut deloc. În schimb, mama ei era CEA MAI FRUMOASĂ FEMEIE pe care am văzut-o vreodată, astfel că toată partea masculină a blocului 29A era îndrăgostită de ea. Inclusiv tatăl meu, iar mama nu avea nicio problemă, pentru că și ea vedea cât de frumoasă era Venera (soacră-mea!).

Doru și Venera, socrii mei, s-au mutat cu tot familionul, prin 1984, pe undeva prin centru, iar eu și Andreea nu ne-am mai văzut aproape 20 de ani. Ne-am reîntâlnit la Teatrul Național, în 2005, la o piesă de teatru. Ne-am prezentat, ea mi-a zis că mă știe de când eram „mic și figurant (eram foarte figurant când eram mai mic și am păstrat condițiile și pentru când am devenit mai mare). Practic, ne-am adus aminte unul de altul. De fapt, noi ne mai întâlniserăm prin Lăptărie la tot felul de concerte rock, dar nu ne-am vorbit, pentru că eu n-o mai știam, iar ei i-a fost jenă să mă abordeze, fiind tot timpul cu multă lume prin jur.”, a declarat actorul pentru viva.ro.

„Nunțile sunt cele mai nașpa petreceri la care ești obligat să participi”

Cea care a făcut primul pas pentru o relație între ei, pentru o apropiere a fost soția lui Mihai Mărgineanu. Lucrurile au evoluat destul de rapid între ei, s-au îndrăgostit, iar astăzi formează o familie frumoasă. Mihai Mărgineanu i-a făcut pe plac Andreei și când a venit vorba despre nuntă.

S-au căsătorit pe plajă, în Vama Veche, în 2008. „Andreea este femeia care a făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza. Deci, merită tot și orice! Și am dorit să fac totul ca să-i îndeplinesc acel vis nebun care îi sălășluia prin gânduri: să se mărite în picioarele goale, pe plajă, la Vama Veche.

A fost o pregătire de o lună, timp în care toată lumea știa, mai puțin ea. Știau mama ei, sora ei Ioana, tatăl ei, toată presa mondenă a perioadei 2008, taică-miu și frati-miu, toate rudele și toți prietenii noștri, preotul care ne-a botezat copiii, șeful Camerei Deputaților, prim-ministrul și Șerban Huidu. Niciunul nu a suflat vreo vorbă! Iar de răzgândit apropo de nunți, nu m-am răzgândit niciodată: nunțile sunt cele mai nașpa petreceri la care ești obligat să participi. Și nu-mi plac DELOC. D-aia am crezut din prima că a mea o să fie foarte frumoasă, pentru că o să fie altfel. Și a fost… A fost și altfel, și foarte frumoasă!”, a mai precizat el pentru aceeași sursă.

