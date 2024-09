Dan Negru, gazda apreciatului show „The Floor”, difuzat pe Kanal D în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21.00, este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România. Supranumit „Regele audiențelor” pentru succesul înregistrat de-a lungul timpului cu o suită de formate dintre cele mai diverse, Dan Negru se declară un mare iubitor de quiz-uri, show-urile care antrenează mintea și spontaneitatea. „The Floor” este quiz-ul de succes care se adaugă „colecției” de emisiuni iubite de publicul larg, o emisiune care pune preț și pe inteligență, dar și pe pasiunile și preocupările românilor.

Într-o pauză de filmări pentru „The Floor”, Dan Negru a dezvăluit o parte din preocupările copilăriei sale și s-a aflat că îndrăgitul prezentator era un colecționar înfocat de de timbre, nasturi metalici, mingi de fotbal și autografe.

„Era o modă pe atunci să colecționezi timbre. Colecționam timbre, încă le mai am. Și, la un moment dat, colecționam nasturi. Erau nasturi metalici, când eram copil, și îmi plăceau mult de tot. Am avut multe colecții, acum dacă stau să mă gândesc; țin minte că am avut și colecție de mingi de fotbal, unele chiar cu autografe. Mă duceam la vestiare și luăm autografe, dar la fotbaliștii de la Poli Timișoara de atunci. Timbre, mingi de fotbal, autografe și nasturi, asta colecționam”, a povestit, în culise, Dan Negru.

În timp ce aceste preocupări din copilărie au devenit o amintire prețioasă, astăzi, Dan Negru își continuă „colecția” de succese pe micul ecran, fiind gazda show-ului „The Floor”, difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la 21.00, pe Kanal D, locul unde concurenții își pun la bătaie cele mai neașteptate și plăcute preocupări. De la jocuri pe calculator, la shopping, țări, câini, capitale și până la flori, călătorii, cărți, istorie, steme, toate acestea și multe altele fac deliciul telespectaorilor în fiecare weekend.

Totul despre „The Floor”, emisiunea prezentată de Dan Negru la Kanal D

„The Floor” este un concurs unic, ce provoacă 49 de concurenți să-și testeze cunoștințele din diverse domenii, toate desfășurându-se pe o uriașă podea LED. În fiecare ediție, doar un singur concurent va reuși să domine întreaga podea și să câștige premiul de 50.000 de lei, după un joc intens și plin de adrenalină, desfășurat pe parcursul a patru ediții.

Prin mecanismul său captivant și tehnologia avansată, „The Floor” oferă o experiență completă de divertisment, care îmbină competiția cu învățarea și distracția.

Nu ratați următoarea ediție a „The Floor”, prezentată de Dan Negru, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21.00, pe Kanal D! În ediția de duminica aceasta, care închide prima serie de patru ediții consecutive, va așteaptă un spectacol pe gustul tuturor, unde un singur concurent va domina întreaga podea și va pleca acasă cu marele premiu de 50.000 de lei.

