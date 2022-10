Muzică și Filme Detalii neștiute din culisele filmelor „Harry Potter”. Cum au ajuns actorii să fie amendați și cum l-a motivat Cameron Diaz pe Daniel Radcliffe la unele scene De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Duminică, 23 octombrie 2022, 15:12

Tom Felton, actorul care l-a interpretat pe Draco Malfoy în seria „Harry Potter”, a împărtășit o mulțime de noi detalii din culisele francizei de succes. În noua lui carte de memorii, intitulată „Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”, Felton a vorbit despre experiențele sale de pe platourile de filmare alături de Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson, notează The Independent.