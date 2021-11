În anul 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. Rapid, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici, cea care a devenit doamna Mutu. S-au căsătorit în 2015, iar în 2017 avea să vină pe lume băiețelul lor, Tiago Mutu.

Antrenorul a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță unde a dezvăluit că își cunoaște soția de mai mulți ani de zile, a remarcat-o în 2010, pe când ea era Miss România. „Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu pe Youtube.

De șapte ani de zile cei doi sunt de nedespărțit. Au stat o perioadă în Dubai, apoi au revenit în România, unde el a devenit antrenor. E ocupat, dar nu uită niciodată de familia lui. „Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimneața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit Adrian Mutu.

Ce relație are cu fetele lui din căsnicia cu Consuelo

Din 2005 până în 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo. Au împreună două fete, pe Adriana și Maya. „Cu Consuelo am stat 6-7 ani, dar a intervenit monotonia în relația noastră. Eram diferiți, la început a fost frumos, după însă nu a mai mers. Nu mai aveam preocupări comune. Încerc să-mi văd fetele de două ori pe an, ele stau cu mama lor, în Dominicană. Una are 13 ani, iar cealaltă 15”, a mai spus Adrian Mutu.

Înainte de mariajul cu Consuelo, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, iar recent a spus adevărul despre divorț. Cei doi se înțeleg acum bine. „Este fericită și a început o nouă relație”, a declarat antrenorul.

