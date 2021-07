La doar 12 ani și-a dat seama că iubește actoria și de atunci aceasta a devenit marea sa pasiune. Într-un interviu pentru revista VIVA!, Marius Bodochi a povestit cum, pe când era doar un copil, a intrat pe ascuns într-o sală de teatru.

„Locuiam aproape de Teatrul Național din Cluj, pe strada Făcliei. Locul de joacă al copiilor era chiar parcul din spatele clădirii teatrului. Într-o duminică, am văzut ușile deschise, era un matineu, am intrat în sală, nu m-a oprit nimeni și am văzut spectacolul „Ifigenia.

Mi-a plăcut atât de mult, încât m-am dus acasă și le-am cerut alor mei să îmi facă abonament la teatru. Așa am început să văd multe spectacole. Atunci a încolțit în mine ideea asta. Am făcut și teatru de păpuși, la Casa Pionierilor, cu doamna Rodica Radu, care era regizoare la Teatrul Național. Dânsa mi-a zis să mă fac actor când voi fi mare.”, a povestit acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Actorul și-a continuat seria mărturisirilor și a recunoscut că prima dată a picat la facultate. Nu i-a fost ușor, dar nu a renunțat. S-a ambiționat și anul următor a reușit.

„Prima dată am dat la București și am picat, deși aveam a treia medie. În noaptea dinaintea ultimului examen, m-am întâlnit cu un prieten, care era student în anul 4. Eu nu beam. Nici atunci, nici acum. Iar prietenul meu, Virgil Flonda, care era clujean, iar între timp s-a stins, m-a luat cu el „la o bere. Mai erau și alți studenți la Teatru. Dimineață nu m-am putut concentra, nu m-am putut aduna, comisia mi-a dat o pauză, au fost foarte corecți. În juriu era doamna Beate Fredanov, erau domnul Octavian Cotescu și Sanda Manu…”, a mai povestit acesta.

Are doar amintiri frumoase din perioada facultății, amintiri pe care nu le va uita niciodată.

„În anul următor s-a înființat secția română de la Târgu Mureș. Fiind mai aproape de Cluj, m-am dus acolo. După ce am fost declarat admis și am intrat, am fost nouă luni în armată. Perioada facultății a fost foarte frumoasă.”, a mai declarat acesta în același interviu.

Marius Bodochi are 61 de ani

Născut pe 6 septembrie 1959 la Cluj, Marius Bodochi este absolvent al Institutului de Teatru din Târgu – Mureş, promoţia 1982, la clasa profesor Constantin Codrescu.

A fost actor al Teatrului Naţional din Cluj, în perioada 1985 – 1996, cu peste 25 de roluri interpretate. Ulterior, a fost distribuit de Horea Popescu în „Ondine” la Teatrul Național din București, unde din 1997 până în prezent a mai adunat 23 de roluri. A jucat în spectacole regizate, printre alții, de Mihai Măniuţiu, Gelu Colceag, Ion Cojar, Alexandru Tocilescu, Felix Alexa, Ion Caramitru sau Petrică Ionescu. De asemenea, a mai interpretat roluri la Teatrul Nottara, Teatrul George Ciprian din Buzău, Teatrul de Stat din Constanţa, Theatrum Mundi Bucureşti (2002 – 2004), Circ & Variete Globus (2006-2011), Teatrul de Comedie, Teatrul Municipal Turda, Teatrul de Nord Satu Mare.

Are, de asemenea, peste 20 de roluri în filme de lung și scurt metraj, printre care „Dracula the Impaler” și „Un acoperiș deasupra capului”, în regia Adrian Popovici, „Biblioteca Pascal”, regizat de Szabolcs Hajdu sau „Craii de Curtea Veche”, regia Mircea Veroiu. În 2004 a primit Ordinul „Meritul cultural” clasa I acordat de Preşedinţia României, iar în 2008 a fost numit Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.

Citeşte şi:

Barca de 8+1, la 3 secunde de medalie. Fetele stabiliseră cel mai bun timp al anului în recalificări

Schema prin care peste 100 de români au reușit să facă rost de permise de conducere din Congo. „Taxa” sărea de 2.000 de euro

Avertisment al Centrului European pentru Controlul Bolilor: călătoriile nu sunt recomandate în 13 insule grecești

PARTENERI - GSP.RO „Mă ațâța degeaba, dar ce mi-a propus azi e prea mult” » O actriță, dezvăluiri spectaculoase despre o aventură cu „cel mai frumos bărbat”

Playtech.ro Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...

Observatornews.ro Directoarea şcolii 178 din cartierul bucureştean Pajura şi soţul ei, preotul Costel Paizan, au murit arşi de vii în casă, în timpul furtunii

HOROSCOP Horoscop 30 iulie 2021. Săgetătorii scot la lumină anumite adevăruri, unele dintre ele foarte dureroase

Știrileprotv.ro Milionarul lăsat pieton de Poliția Locală Constanța. I-au ridicat bolidul Ferrari parcat neregulamentar

Telekomsport Arabii se implică pentru resuscitarea unui brand cu tradiţie din România. "S-a semnat acordul". Cine e compania uriaşă din zona Golfului

PUBLICITATE (Publicitate) Când merită să îți plătești creditele în avans