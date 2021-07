„Nu cred că există o rețetă anume pentru succes. Nu știu ce înseamnă el sau cum poate fi cuantificat. Cât despre ancorarea în realitate, dacă ai o mamă ca a mea este aproape imposibil să deraiezi. Îți pune realitatea pe masă, iar tu nu ai cum să nu servești.”, spune aceasta chiar în debutul interviului.

Anca Dinicu, care acum are 31 de ani, recunoaște că nu a fost ocolită de probleme de-a lungul anilor, s-a confruntat chiar cu depresia.

„Suferința naște caractere puternice. Nu am fost ferită, ba din contră. Un moment dificil din viața mea a fost atunci când nu puteam să mă mai privesc în oglindă pentru că am avut acnee aproximativ 7 ani. Din pricina asta, am intrat în depresie.

Am făcut tot felul de investigații și nu trecea o zi fără să nu încerc o cremă nouă, pastile sau vreun tratament-minune. Într-un final, s-a dovedit că a fost cauzată de o intoleranță alimentară.”, a dezvăluit actrița pentru sursa citată.

Pasiunea ei cea mare e actoria, iubește să urce pe scenă, să interpreteze diferite roluri, dar are și alte activități care o fac fericită.

„Îmi plac călătoriile, plimbările cu câinii mei și petrecerile, cu P, hahaha!”, a mai dezvăluit ea.

