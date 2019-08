Mai mult, Ioana a declarat că dacă își va reface viața alături de alt bărbat, cu siguranță nu se va mai grăbi să ajungă la altar. În prezent, vedeta încă se reface după divorțul de Alexandru Papadopol, care a avut loc pe 23 iulie și a pus punct unei căsnicii de 12 ani. Cei doi au o fetiță, Ruxandra, în vârstă de 11 ani.

„Vreau să fiu mai atentă de data asta pentru că m-am grăbit! De fiecare dată m-am grăbit! Acum gata, mi-am făcut damblaua cu măritatul. Nu mai țin neapărat să mă mărit, poate atunci eram mai disperată!’, a declarat Ioana Ginghină pentru VIVA!.

„Puțină lume știe că eu am mai fost măritată o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să ne căsătorim. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis „ok, hai să ne căsătorim!’. Mi s-a părut comic! Am depus acte, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost. După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva împreună că poate nu se ajungea aici!’, a spus actrița.

