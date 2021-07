Detalii neștiute din viața lui Emil Mitrache, Americanu’ din „La bloc”. „Ce face ăsta, dă în păcănele, pe femei?”

Emil Mitrache are acum 55 de ani și, de-a lungul anilor, a învățat să se adapteze timpurilor. A avut mai multe joburi, a fost taximetrist, acum e ghid turistic. Cu toate acestea, problemele financiare nu-i dau pace.

Își dorește tare mult un nou contract în televiziune, să revină la actorie. „Fac peste trei săptămâni 56 de ani. Bine, știu că n-arăt, dar asta e. Am făcut și sport. Am profesat în mecanică, am fost ultima generație care am prins repartiția.

Acum sunt ghid turistic. Mai întâi am avut copii și pe urmă m-am căsătorit. Aș lucra și mâine în televiziune. Cât am stat 3 ani în concediu n-a mai bătut nimeni la geam. Știi cum e, părăsești competiția și nu te mai caută nimeni”, a povestit Americanu din „La bloc” la „Teo Show”, emisiunea de la Kanal D.

Se știe că Emil Mitrache a părăsit distribuția serialului „La bloc” în 2007. Acesta a jucat apoi alături de Dragoş Moştenescu, în serialul „Gaşca”, de la Kanal D ca, mai apoi, să devină patron de pizzerie. A dat faliment însă cu afacerea și s-a angajat șofer de taxi, scrie click.ro.

Pe plan personal, acesta e fericit, e căsătorit și are doi băieţi, de 12 şi de 10 ani, Teodor şi Edi.

În același interviu la Kanal D, actorul a ținut să sublinieze ce îl deranjează în prezent. Se gândește la posibilii lui angajatori. „M-a șocat… uluitor, ce-a ajuns Americanu! Știi ce mă doare? Că astea rămân. Și poate vede cineva, un angajator, de 14 ani se scrie că am probleme financiare, îți dai seama că se întreabă: Ăsta de 14 ani are numai probleme financiare? Dar ce face ăsta, dă în păcănele, pe femei?”, a mai spus actorul, la Kanal D.

