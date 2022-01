În vârstă de 50 de ani, Ionuț Ciocia a fost invitat în podcastul prietenului și colegului său Mihai Bobonete. Actorul a povestit atât despre viața lui personală, cât și despre cea profesională. A impresionat însă când a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat în urmă cu câțiva ani.

Două luni a fost internat în spital din cauza unei grave probleme de sănătate. „Acum vreo 12 ani era să dau colțul, am făcut o pneumonie foarte urâtă, peste care s-a suprapus stafilococul auriu.

Doamna doctor de la Spitalul Municipal i-a zis soției mele, are șanse 50 cu 50. Am stat în spital vreo două luni de zile, iar la terapie intensivă, două săptămâni. Nu pe aparate, am stat mai protejat să nu iau alte infecții. De atunci, am acest geamăt când dorm, zici că fac sex”, a spus actorul pe YouTube, conform protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Fiecare vârstă e frumoasă”

Chiar dacă a întâmpinat multe greutăți în viață, actorul a știut cum să le rezolve pe toate, nu și-a pierdut niciodată speranța și nici umorul. „Ce mă doare la 50 de ani? Până mă încălzesc dimineața… zici că sunt Trabant… Glumesc, fiecare vârstă e frumoasă, depinde cum o trăiești și cum ți-o asumi”, a mai explicat el în podcastul lui Mihai Bobonete.

Ion Ionuț Ciocia este căsătorit, soția lui fiind de profesie expert contabil. Cei doi au împreună gemeni, Alexandru Ștefan și Medeea Maria, mai transmite protv.ro.

PARTENERI - GSP.RO Nadal, reacție dură în scandalul creat de Djokovic la Australian Open: "Lumea a suferit destul pentru că nu s-au urmat regulile"

Playtech.ro BOMBA ANULUI! S-a aflat după moartea lui Victor Socaciu. Ce făcea, pe ascuns, pentru fiul său și al Marinei Almășan EXCLUSIV

Observatornews.ro Durere mare la înmormântarea Mihaelei Galani. Tânăra a fost condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 6 ianuarie 2022. Taurii trebuie să-și asculte intuiția, ca să nu devină victima propriilor concluzii eronate

Știrileprotv.ro O femeie din Vrancea, mamă a doi copii, s-a sinucis după ce a aflat de pe internet că soțul o înșeală. Ce a scris în biletul de adio

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai