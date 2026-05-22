Măcelarii, printre cei mai căutați de angajatorii din străinătate

O nouă listă cu locuri de muncă în străinătate a fost publicată de AJOFM Iași. Printre ofertele disponibile se află posturi de măcelari, lucrători în podgorie, tehnicieni de proces și tubulatori navali. Salariile trec, în unele cazuri, de 1.500 de euro net, însă pentru mai multe posturi sunt cerute experiență și cunoștințe de limba engleză.

Potrivit sursei citate, meseria de măcelar este una dintre cele mai căutate în 2026, iar românii care vor să plece la muncă în străinătate au la dispoziție peste 100 de posturi disponibile, o treime dintre oferte fiind pentru locuri de muncă în afara țării, în special în Danemarca și Germania.

Salariul unui măcelar poate ajunge până la 2.200 de euro pe lună

O companie din Danemarca angajează 25 de măcelari pentru dozarea carcasei de porc. Candidații trebuie să poată lucra independent la dezosare încă din primele zile. Angajatorii caută persoane cu experiență într-un abator sau într-o fabrică de procesare a cărnii.

Sunt cerute experiență în dezosare, mai ales pe partea frontală a carcasei de porc, abilități bune de folosire a cuțitului, capacitatea de a lucra într-un ritm rapid, condiție fizică bună și seriozitate. După o scurtă perioadă de adaptare, plata trece la sistem în acord, ceea ce poate duce la venituri mai mari.

Se caută și tehnicieni de proces în Malta

Pe lista locurilor de muncă din străinătate apar și 62 de posturi de tehnicieni de proces în Malta. Cei care vor să aplice trebuie să fie dispuși să lucreze în patru schimburi. Pentru aceste posturi sunt cerute calificări tehnice sau inginerești, la nivel MQF 4, ori certificări comparabile. Candidații trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în industria prelucrătoare.

Angajatorii cer și minimum un an de experiență în industria semiconductorilor, mai ales în procesele de asamblare sau testare.

Cei care aplică trebuie să aibă o mentalitate orientată spre calitate, cunoștințe tehnice bune despre echipamente, procese și materiale, dar și capacitatea de a se adapta la cerințele locului de muncă. Sunt cerute și cunoștințe foarte bune de limba engleză, scris și vorbit.

Salariul oferit este cuprins între 29.000 și 30.000 de euro pe an, sumă care include indemnizația de tură.

Locuri de muncă în Germania și Danemarca

În Germania sunt disponibile și locuri de muncă pentru lucrători în podgorie. Salariul oferit este de 13,90 de euro brut pe oră. În Danemarca se caută 40 de tubulatori navali, dar pentru aceste posturi este cerută experiență anterioară în șantiere navale.

Pentru mulți români, locurile de muncă din străinătate rămân atractive datorită salariilor mai mari decât cele oferite în țară pentru meserii similare. Diferența este importantă mai ales în domeniile în care se lucrează fizic, cum sunt procesarea cărnii, agricultura sau șantierele navale.

Totuși, ofertele nu sunt pentru oricine. Cel mai bine plătite posturi cer experiență, rezistență fizică și, în multe cazuri, cunoștințe de limba engleză. Pentru meseria de măcelar, angajatorii cer ca persoana recrutată să poată lucra rapid și independent încă de la început.





