„În general, eu mă ocup de cumpărături și îmi place să mă duc în magazin și la piață mai ales atunci când e vorba despre fructe, legume, carne. Am grijă să avem mereu în casă carne, ouă, legume, fructe, semințe, lactate, cereale și încerc să gătesc cât de des pot. Regula de bază pe care o respectăm 80% din timp e următoarea: jumătate din farfurie legume diverse, un sfert făinoase și un sfert proteine, carne, ouă, lactate”, a spus Carmen Brumă, pentru Click!

Carmen Brumă a mărturisit, de altfel, că nu mănâncă împreună cu partenerul ei, Mircea Badea, pentru că au regimuri alimentare diferite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„La noi în casă se mănâncă separat, pentru că Mircea are un regim fără gluten, iar eu și Vlad nu”, a explicat Carmen Brumă.

„Vlad are un regim potrivit unui copil de 12 ani, activ, care face mişcare şi e în creştere. Am reușit, de-a lungul timpului, să cădem de acord asupra unor reguli alimentare de bun-simţ, de la care ne abatem foarte rar: 3 mese pe zi, o legumă proaspătă la fiecare masă, desertul doar după masă, apă, nu suc, nu mâncăm 3 zile la rând aceleaşi alimente etc. Gătesc, dar şi comandăm”, a mai spus soția lui Mircea Badea despre fiul ei.

Mircea Badea nu este adeptul dietelor

În urmă cu ceva timp, Mircea Badea declara că nu este adeptul dietelor, ci al sportului, pe care îl consideră mult mai important.

„Subiectul cu dietele mă obosește. Zici că trimitem rachete pe lună. De ce îți trebuie diete? Nu este suficient să mănânci mai puțin? Mănâncă aceleași lucruri care îți plac, dar scade cantitatea. Mișcă-te un pic pe jos. Nu îți trebuie echipament pentru așa ceva. Frățioare, mergi până la colț și înapoi. Du-te și mai du gunoiul o dată, de exemplu. Mergi până la ghenă și înapoi de două ori. Și mănâncă mai puțin”, comenta Mircea Badea la Antena 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE