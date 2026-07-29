Poliția anchetează de 2 luni incidentul

Polițiștii din Brăila au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care un minor a fost rănit grav în timp ce se deplasa pe o trotinetă, pe DN22, în localitatea Comăneasca. Primele date arată că băiatul ar fi fost lovit direct în cap de un obiect necunoscut care s-a prăbușit din aer, relatează Antena 3 CNN.

Incidentul neobișnuit s-a petrecut pe 29 mai 2026. În jurul orei 14.45, poliţiştii au fost alertați cu privire la faptul că pe DN22, în localitatea Comăneasca, a avut loc un eveniment rutier, în care ar fi fost implicat un minor de 12 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică.

În timp ce se plimba, copilul a fost lovit în cap de un obiect neidentificat încă, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Minorul nu își amintește nimic

Deși se află în afara oricărui pericol, minorul le-a declarat cadrelor medicale și polițiștilor că nu își amintește absolut nimic despre secvența dinaintea prăbușirii.

Starea de amnezie temporară este adesea o consecință directă a traumatismului suferit la nivelul capului, însă îngreunează semnificativ misiunea anchetatorilor de a reconstitui firul evenimentelor.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare se observă cum minorul a fost lovit de un obiect, care pare să fi căzut din cer. Impactul a fost puternic, el s-ar fi lovit la cap, s-a prăbușit pe carosabil și a stat mai multe zile internat la spital.

Poliția a demarat verificările la fața locului pentru a identifica natura obiectului care l-a lovit pe copil și sursa din care acesta ar fi putut proveni.

Întrebaţi de Agerpres dacă se confirmă informaţiile potrivit cărora minorul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer, reprezentanţii IPJ Brăila au precizat că „încă se fac verificări cu privire la aceste aspecte”.

„Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, au precizat reprezentanții IPJ Brăila.

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