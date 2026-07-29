Alături de Selly, pe numele lui real Andrei Șelaru, au apărut recent nenumărate vedete internaționale, printre care Ozuna, Hugel și DJ Snake, dar și români celebri precum Deliric, Inna, Ian sau Azteca.

Acum, Selly a reușit să-și surprindă din nou fanii: a luat prânzul cu Gheorghe Hagi, considerat cel mai mare fotbalist pe care l-a avut vreodată România!

„Prânzul cu o legendă”, a scris Selly în dreptul fotografiei în care apare lângă „Regele” care este de câteva luni antrenorul echipei naționale de fotbal a României.

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„S-au unit legendele, cum ar veni”, „Vedem și noi un meci All Stars la Nibiru?”, „Două legende”, „Să-i faci statuie la intrare în Nibiru” și „Din respect, stăteam în picioare în spatele lui Hagi”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în dreptul fotografiei.

Când s-a deschis Nibiru

Primul weekend de la Nibiru s-a deschis oficial în seara zilei de 16 iulie 2026, iar timp de 46 de zile vor avea loc concerte live, spectacole, activări și momente artistice între orele 18.00 și 03.00. Accesul pe promenadă este gratuit, însă trebuie să fie o consumație minimă de 25 de lei pe zi.

De-a lungul celor 46 de zile, cât este deschis Nibiru pe timpul verii, aproximativ 200 de artiști vor concerta acolo, iar unele evenimente vor fi contra cost, prețul acestora începând de la 50 de lei și ajungând până la 5.000 de lei, în funcție de festivalul sau petrecerea selectată din program.

În primele zile, la Nibiru au urcat pe scenă artiști precum Ozuna, DJ Snake, Gordo, Hugel, Nicky Jam, Salvatore Ganacci, Alex Velea, Adi Istrate și Alessandra.

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