Potrivit unui mail trimit către presă de cei de la PRO TV, postul de televiziune va contesta decizia, pe motiv că „evaluarea Consiliului Concurenței nu reflectă în mod corect faptele și este eronată cu privire la existența încălcărilor și interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul”.

PRO TV va contesta decizia

Iată mai jos mesajul complet transmis de reprezentanții postului de televiziune din Pache Protopopescu:

„Am luat act de anunțul Consiliului Concurenței, publicat la data de 29.07.2026, în legătură cu proceduri inițiate în urmă cu mai bine de 12 ani. Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului. În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenței nu reflectă în mod corect faptele și este eronată cu privire la existența încălcărilor și interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul.

Pe parcursul aplicării angajamentelor, am acționat cu bună-credință, iar practicile noastre comerciale au respectat în totalitate normele legale. Ne menținem încrederea în integritatea modelului nostru de afaceri și în legalitatea și corectitudinea conduitei noastre.

În plus, considerăm că orice evaluare a condițiilor de concurență ar trebui să țină seama de contextul mai larg al pieței, în special de consolidarea puterii de piață a unor operatori telecom majori care distribuie canalele TV în România, inclusiv o structură de distribuție care controlează peste 75% din piață și care influențează în mod semnificativ condițiile concurențiale la nivelul întregii industrii.

Din aceste motive, ne vom exercita drepturile legale și vom contesta decizia Consiliului Concurenței în fața instanței competente, unde considerăm că poziția noastră va fi evaluată corect și obiectiv”, a fost reacția oficială a celor de la PRO TV.

Ce a anunțat Consiliul Concurenței

În aceeași zi în care PRO TV a transmis o reacție oficială, reprezentanții Consiliului Concurenței au anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că postul din Pache Protopopescu a fost amendat cu 20,7 milioane lei (4,1 milioane euro) pentru nerespectarea unor angajamente asumate în cadrul unei investigații.

„PRO TV și-a asumat, în 2021, o serie de angajamente pentru a elimina îngrijorările concurențiale identificate în cadrul investigației privind un posibil abuz de poziție dominantă al companie, acestea fiind obligatorii pe o perioadă de trei ani.

Angajamentele vizau adoptarea unei noi oferte comerciale pentru achiziția drepturilor de retransmisie și reducerea ecartului între discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și discounturile acordate celorlalți Operatori, prin comparație cu oferta comercială anterioară.

În cadrul procedurii de monitorizare a angajamentelor, Consiliul Concurenței a analizat contractele pe care PRO TV le-a încheiat cu retransmițătorii și a constatat că diferența dintre discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și cel acordat celorlalți Operatori, a crescut, față de ecartul prevăzut în oferta anterioară, cu diferite valori, uneori cu 20%, în funcție de anul și de treapta de raportare.

Operatorii sunt companii active pe piața serviciilor de retransmisie a programelor de televiziune din România, achiziționând în acest scop drepturi de retransmisie pentru canalele de televiziune prin rețele de cablu/DTH/IPTV.

Operatorii din Ultima Treaptă sunt operatori care achiziționează drepturi de retransmisie pentru canalele Pro TV în baza ofertei comerciale a Pro TV, adoptată după data de 31.01.2021 și care, în virtutea numărului de abonați la servicii de televiziune cu amănuntul, se încadrează în cea mai ridicată treaptă de volum a grilei de discounturi din această ofertă”, se anunță în comunicatul celor de la Consiliul Concurenței.

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