Conform celor mai recente date furnizate de platforma de rezervări Kiwi.com, care compară datele din perioada iunie-august 2026 cu cele din perioada similară a anului trecut, cererea a crescut substanțial în aproape toate marile capitale și orașe din Europa. Românii își mențin atenția sporită asupra bugetului, orientându-se către destinații care oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Londra, Madrid și Milano conduc topul preferințelor

Căutarea ofertelor accesibile a direcționat fluxuri mari de pasageri către destinații consacrate. Londra a înregistrat cea mai mare creștere în valoare absolută a numărului de pasageri români, cu un avans de 68,3%. Evoluția are loc în ciuda faptului că și capitala Marii Britanii este unul dintre puținele orașe unde tariful median al biletelor a urcat ușor, de la 105 euro în vara lui 2025 la 112 euro în 2026 (+7,0%).

În schimb, Spania s-a remarcat prin ieftiniri vizibile ale zborurilor. Numărul românilor care au călătorit spre Madrid aproape s-a dublat (+96,9%), susținut de o reducere a tarifului median de la 159 de euro la 144 de euro (-9,5%). Tendința a fost urmată și de Barcelona, unde cererea a crescut cu 54,5%, iar tariful mediu s-a prăbușit cu 17,1%, ajungând la 138 de euro.

Milano și-a consolidat statutul de opțiune de top, cu un avans de 44,6% al numărului de pasageri și un tarif scăzut la 79 de euro (-14,6%). De asemenea, Parisul a înregistrat o creștere de 15,8% (tarif median de 111 euro), iar Bruxelles a consemnat un plus de 47,1% al numărului de călători (tarif median de 94 de euro).

„În această vară, călătorii români demonstrează că sunt tot mai atenți la buget, dar și din ce în ce mai deschiși să exploreze destinații noi. Deși prețul rămâne un factor esențial în alegerea vacanței, observăm tot mai multă încredere în a descoperi orașe dincolo de destinațiile clasice pentru un city break”, a explicat Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager în cadrul Kiwi.com.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Italia și Spania domină sudul continentului. Excepția neașteptată din Grecia

Sudul Europei continuă să atragă majoritatea vacanțierilor. În Italia, orașul Bari a consemnat o creștere de 87,1% a numărului de călători români (tarif median de 109 euro, -12,8%), în timp ce Napoli a înregistrat un avans de 40,2%, ajutat de o scădere consistentă a prețului la bilet până la 96 de euro (-21,7%). Roma, Veneția, Bologna și Catania au raportat la rândul lor creșteri ale fluxului de turiști, în paralel cu reduceri de preț de două cifre.

Pe coasta spaniolă, opțiunile de vacanță s-au extins semnificativ. Palma de Mallorca (+66,6%), Alicante (+76,9%) și Valencia (+62,8%) au beneficiat de o atenție sporită, zborurile ieftinindu-se în medie cu 16% până la 20%. Totodată, Malta s-a evidențiat printr-una dintre cele mai mari reduceri tarifare din regiune, prețul median coborând la 121 de euro (-24,1%), fapt ce a generat un plus de 57,6% al rezervărilor.

În Grecia, evoluția a fost mixtă. Atena a marcat o creștere de 70,4% (tarif median de 129 de euro, -18,8%), iar Corfu un plus de 51,4%. În schimb, Salonicul s-a remarcat drept singurul oraș din top 30 care a suferit o scădere a cererii. Numărul pasagerilor români către Salonic a scăzut cu 36,2%, în timp ce tariful biletelor a crescut la 115 euro (+10,3%).

Creștere de peste 700% pentru rezervările din Gdańsk

Dincolo de metropolele tradiționale, vara anului 2026 aduce în prim-plan destinații mai puțin explorate în anii anteriori, dar care au venit cu oferte tarifare greu de refuzat.

Orașul polonez Gdańsk a înregistrat cea mai mare creștere din întregul raport, numărul pasagerilor români majorându-se cu 728%, în timp ce tariful median al zborurilor a scăzut de la 125 la 74 de euro (-41,1%). Urmează Girona (+649%), Bratislava (+440%, cu un bilet median de doar 64 de euro) și Dubrovnik (+431%, tarif median de 112 euro).

Praga s-a impus la rândul său printre opțiunile preferate datorită unei ieftiniri de 33,3% a biletelor de avion, prețul median coborând la 106 euro, în timp ce Tirana a atras tot mai mulți turiști datorită unui tarif redus la 114 euro (-23,2%).

Datele confirmă astfel un comportament de consum tot mai flexibil, în care românii își diversifică traseele de vacanță în funcție de oportunitățile financiare disponibile.

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