Lipsa transparenței privind destinația banilor reduce înțelegerea publică a modului în care sunt cheltuite aceste fonduri și afectează încrederea în proces.

„Reamintim că AEP a inițiat un proces amplu de reformă, care include și legislația privind finanțarea politică și a campaniilor electorale. Considerăm că este un moment important în care ar trebui să se ia în calcul reglementarea transparenței acestor fonduri și publicarea beneficiarilor, una dintre temele cele mai criticate de către public, organizații civice sau organizații și instituții internaționale. Cel mai recent raport privind statul de drept publicat de Comisia Europeană notează, de exemplu, lipsa de progrese pentru creșterea transparenței finanțării politice, dar și sumele mari investite de partidele politice în contracte pentru publicitate politică”, scrie sursa citată.

Intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența publicității politice și proiectul de lege inițiat de AEP reprezintă pași pentru reglementarea domeniului. Totuși, acestea nu oferă o imagine completă asupra cheltuirii subvențiilor.

„Transparența nu poate fi asigurată fără publicarea constantă și transparentă a tuturor beneficiarilor banilor publici, mai ales pentru categoriile de cheltuieli cele mai sensibile și unde se circulă cei mai mulți bani”, a notat Expert Forum.

Venituri partide în 2026 (ianuarie – iunie)

  • În prima jumătate a anului 2026, cele opt partide au primit subvenții în valoare de 91,8 milioane de lei, astfel: PSD – 30,4  milioane de lei, AUR – 18 mil. lei, PNL 16,6 mil. lei, USR 11,8 mil. lei, SOS România 7,8 mil. lei, POT 6,3 mil. lei, PMP 430 mii de lei și Forța Dreptei 409 mii de lei.
Subvențiile partidelor politice în primele șase luni din 2026. Cheltuirea banilor s-a făcut tot fără transparență - analiză Expert Forum
Venituri partide, ianuarie – iunie 2026

Destinația cheltuielilor în perioada ianuarie-iunie 2026

  • 9 partide politice (inclusiv Pro România) au cheltuit 79,9 milioane de lei. Majoritatea banilor cheltuiți provin de la PSD – 19,4 de milioane de lei, AUR – 14,6 de milioane și PNL – 17,6 de milioane de lei. USR a cheltuit 11,6 milioane de lei. SOS România a cheltuit 8,2 milioane de lei, iar POT 7,2 milioane de lei.
  • Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (22 de milioane de lei, 27,6%), personal (15,7 mil. de lei, 20%) și investiții în bunuri mobile și imobile (aproape 8,4 milioane de lei, 10%). Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 6,4 milioane de lei (8%), iar pentru chirii/utilități, sedii și consultanță politică s-au cheltuit câte 4,5 milioane de lei (5,7%).
Subvențiile partidelor politice în primele șase luni din 2026. Cheltuirea banilor s-a făcut tot fără transparență - analiză Expert Forum
Cheltuieli partide, ianuarie – iunie 2026

Cum au cheltuit partidele banii

  • Partidele au avut strategii diferite de cheltuire. PSD a fost cel mai cumpătat, cheltuind doar 64% din banii primiți în primele șase luni din 2026. PNL a cheltuit 106%, AUR 81%, iar USR 99%. SOS România și POT au cheltuit mai mult decât au primit, adică 105%, respectiv 116%. FD a cheltuit 121%, iar PMP 98%.
  • De menționat că partidele pot păstra banii necheltuiți la finalul anului și, deci, comparația este una estimativă, întrucât parte din fonduri poate proveni din banii primiți în 2025.
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