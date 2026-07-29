„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiții. Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Locuința în momentul livrării nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe”, scrie în proiect.

Foarte important, cei care beneficiază de prelungirea termenului nu trebuie să fi cumpărat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023 și să fi încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic referitor la plata în avans pentru cumpărarea unei astfel de locuințe.

În concluzie, ultima zi în care achiziția apartamentelor poate fi finalizată cu TVA redus de 9% este 30 septembrie 2026.

De ce s-a prelungit cu două luni termenul de finalizare a cumpărării caselor cu TVA 9%

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 21 iulie că PSD a redactat un amendament prin care cere amânarea cu două luni a intrării în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe noi. Motivul a fost că piața imobiliară este blocată și oamenii riscă să piardă cota actuală de TVA de 9% la cumpărarea apartamentelor noi pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este nefuncțional din 14 iulie după un atac cibernetic.

Până la noua lege, cumpărătorii care au semnat antecontracte cu cota redusă de TVA de 9% aveau termen 31 iulie 2026 pentru a finaliza contractul de vânzare-cumpărare. Începând cu 1 august 2026, cota de TVA urma să crească la 21%.

Măsura nu se aplică atunci când se cumpără un apartament mai vechi de la o persoană fizică, de exemplu un apartament din anii ’80 sau ’90.

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