Mașinile de spălat scumpe pot aduce reparații uriașe

Când vine vorba despre mașinile de spălat rufe, specialiștii avertizează că regula „cât plătești, atâta face” nu se mai aplică la fel ca în trecut. În cazul modelelor din gama premium, o eventuală reparație poate fi atât de scumpă încât devine mult mai rentabil pentru proprietar să cumpere un aparat nou din gama de mijloc, notează publicația sârbă Blic, parte a Ringier Media International.

De asemenea, reparațiile pot fi o problemă chiar și la mărci cu o lungă tradiție, după ce unele branduri au fost preluate de mari grupuri industriale și și-au schimbat tehnologia de fabricație.

Specialiștii le recomandă cumpărătorilor să opteze pentru o mașină de spălat care vine din start cu o garanție de cel puțin cinci ani. În cazul în care aparatul are o garanție extinsă, utilizatorul este protejat împotriva cheltuielilor neprevăzute în primii ani de utilizare.

O atenție deosebită trebuie acordată și brandurilor de top. Înainte de achiziție, este important să verificați dacă există un centru de service autorizat în orașul dumneavoastră sau în apropiere. În caz contrar, costurile de transport sau deplasarea meșterilor pot crește semnificativ prețul reparației, mai ales că este vorba despre echipamente grele și dificil de transportat.

Întreținerea unei mașini de spălat îi poate prelungi durata de viață. Sursa foto: GettyImages.

Mașinile de spălat vase și defecțiunile frecvente

Mașinile de spălat vase sunt următoarele pe lista aparatelor predispuse la defecțiuni, cel mai adesea din cauza pompelor de apă sau a plăcilor electronice. Pentru această categorie, tehnicienii recomandă evitarea brandurilor puțin cunoscute sau a celor reetichetate de diferiți retaileri locali, pentru care piesele de schimb pot lipsi complet de pe piață.

Aceeași regulă este valabilă și pentru cuptoare. Anumite mărci au pe piață modele care funcționează corect, însă în caz de defecțiune găsirea pieselor de schimb devine o adevărată misiune imposibilă. Din acest motiv, mulți meșteri refuză de la bun început să preia în service astfel de aparate.

În privința congelatoarelor și a frigiderelor, scurgerile de freon reprezintă cea mai frecventă problemă tehnică întâlnită în practică, iar în cazurile grave repararea sistemului de răcire nu mai este viabilă.

Ce se întâmplă cu televizoarele și aparatele de aer condiționat

Spre deosebire de electrocasnicele mari, aparatele de aer condiționat sunt cele mai fiabile echipamente din locuință, având cele mai puține piese mecanice în mișcare. În domeniul climatizării, producătorii japonezi precum Daikin, Mitsubishi sau Toshiba rămân referința în materie de durabilitate, deși prețul lor este mai ridicat decât al variantelor chinezești. Cu toate acestea, un aparat de aer condiționat bine întreținut poate funcționa fără probleme majore timp de un deceniu.

În ceea ce privește televizoarele, experții subliniază că numele vechi din industrie nu mai reprezintă neapărat o garanție absolută a calității. O atenție deosebită trebuie acordată televizoarelor cu diagonala de 50 de inchi (127 cm), unde statisticile din service arată o rată de defecțiune a panourilor mai mare comparativ cu alte dimensiuni.

Concluzia tehnicienilor este una fermă: cea mai sigură strategie la achiziționarea oricărui aparat electrocasnic este alegerea unui brand care asigură rețea locală de service, piese de schimb accesibile și o garanție de cel puțin 5 ani.

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