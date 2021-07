Detalii neștiute din viața lui Tudor Sișu, membru al trupei „La Familia”. „Am fost mai liber în închisoare decât afară”

„La Familia” s-a format ca trupă în anul 1996, pe străzile din zona Sălăjan a cartierului Balta Albă, București, avându-i ca membri pe Dragoș „Puya” Gărdescu și Tudor Sișu. Cei doi au avut o ascensiune rapidă, au lansat hit după hit, au fost implicați și în mai multe scandaluri de-a lungul anilor. Au existat și mai multe momente de pauză ale trupei, însă cea mai recentă piesă scoasă de ei se numește „Terorist”, melodie lansată în luna mai.

Cel care atrage atenția acum este Tudor Sișu. A fost invitat în emisiunea online „În oglindă”, unde a început seria dezvăluirilor cu amintirile pe care le are din copilăria în cartierul Sălăjan din București.

„Tudor a crescut bine! Ținând cont că erau anii 80, am avut acces la tot felul de lucruri, am fost răsfățat din punctul ăsta de vedere al lucrurilor, deși mama mea era dură. Îmi aduc aminte că erau vremuri când cheltuiam 100 de lei pe zi.

După 90 a fost greu, în jurul meu de când am fost mic erau oameni care erau în afara legii cu multe lucruri. Asta da, crescând cu mama în domeniul hotelier. Erau oameni care se îmbrăcau diferit, care aveau mașini frumoase, care aveau ceasuri și făceau bani.

În anii 80, eu am crescut în spatele blocului și acum țin minte. În prezent, mi se pare foarte ciudat când ies afară și trec prin cartier, când eram mic eram trezit de glasul copiilor, având geamurile deschise. Ieșeam și eu cu ei, cred că în spatele blocului meu eram zilnic 50 de copii. Aia era strada noastră!”, declară artistul, conform click.ro.

Acum are 43 de ani și, din păcate, nu mai are posibilitatea de a-și cunoaște tatăl. Tudor Sișu nu și-a întâlnit niciodată părintele.

„Nu am avut ocazia să vorbesc cu el! A murit în decembrie anul ăsta, deci nu-l cunosc. Sora mea vitregă îl cunoaște, eu nu. Nu m-am întâlnit niciodată cu el. Am aflat la două săptămâni că a murit, au fost sentimente pe moment, dar eu nu cred că oamenii mor.

Eu consider că am fost lăsat să trăiesc cum vreau eu. Când am sărit calul, am fost protejat de el, chiar și când am fost trimis la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare”, a mai adăugat acesta.

Tudor Sișu a povestit și despre cele mai controversate momente pe care le-a trăit, a fost arestat de trei ori. Primele probleme cu legea au apărut în anul 2003. Tudor Sișu a ajuns pentru prima oară după gratii după ce polițiștii au descoperit droguri chiar în apartamentul artistului. În 2006 a fost închis din nou, DIICOT a susținut atunci că artistul, alături de alte persoane, a vândut heroină în București.

A fost arestat și a treia oară, iar atunci i-a fost cel mai greu. A simțit dorul de cei doi copii ai săi.

„Ultima oară am ajuns la închisoare acum 10 ani. Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare.

A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit. A fost greu a treia oară, se schimbase viața mea, eram relativ cuminte, aveam deja doi copii, din care unul avea o lună. A fost ciudat emoțional. Atunci aveam planuri, începusem să îmi dau seama ce vreau să fac, dar nu mai puteam să mai opresc ce se întâmplase. Eram supărat! Nu mai voiam să mai pierd timpul!

Îți pierdeai viața! Mă gândeam că trebuie să ies de aici cât mai repede! Mama nu a venit niciodată să mă vadă la pușcărie. Era plecată din țară când am intrat prima oară la pușcărie. A doua oară s-a și supărat un pic pentru că am intrat din nou la pușcărie”, i-a mărturisit Tudor Sișu lui Mihai Ghiță, în emisiunea online „În oglindă”.

