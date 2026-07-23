Funeraliile lui Lindsey Graham, posibil prilej pentru o întâlnire Zelenski–Trump

Ceremonia funerară pentru Graham, un susținător fervent al Ucrainei, este programată să aibă loc pe 28 iulie, la Catedrala Națională din Washington. Președintele Zelenski a primit o invitație oficială pentru a participa, însă Biroul Prezidențial nu a confirmat încă prezența liderului ucrainean. Administrația de la Kiev evaluează și varianta trimiterii unui reprezentant de rang înalt în locul său.

Decesul subit al senatorului Lindsey Graham a survenit la scurt timp după o vizită la Kiev, unde acesta anunțase un acord cu Casa Albă privind un proiect de lege ce vizează sancțiuni împotriva Rusiei. Graham, un apropiat atât al președintelui Trump, cât și al guvernului de la Kiev, a jucat un rol cheie în susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse.

Contextul diplomatic rămâne tensionat, având în vedere blocajul de șase luni al negocierilor de pace dintre Kiev, Moscova și Washington. Însă, pe 22 iulie, eforturile diplomatice au cunoscut o intensificare odată cu vizita la Kiev a trimisului SUA la NATO, Matt Whitaker. Discuțiile s-au concentrat asupra livrărilor de rachete Patriot și unui acord privind dronele.

În aceeași zi, Zelenski a avut o conversație telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump. Liderul ucrainean a descris dialogul drept ,,o conversație bună și importantă despre cum să intensificăm diplomația și să aducem pacea mai aproape”, subliniind că echipele celor două părți vor ,,rămâne în contact strâns pentru a continua să lucreze la tot ceea ce am discutat”.

Administrația Trump își intensifică sprijinul pentru Ucraina

Discuțiile dintre Zelenski și echipa Trump semnalează o deschidere mai mare a administrației americane față de Ucraina. Un moment important în relațiile bilaterale a fost anunțul făcut de Trump, la summitul NATO din Turcia din iulie, privind acordarea de licențe Ucrainei pentru producerea de interceptoare Patriot. Acest pas reprezintă un succes major pentru Kiev, care are nevoie urgentă de armament defensiv împotriva rachetelor balistice rusești.

Susținerea bipartizană din Congresul american pentru Ucraina s-a concretizat recent și printr-o versiune revizuită a legii sancțiunilor, inițiată de Graham. Proiectul prevede introducerea unor tarife de până la 100% pentru principalii cumpărători de petrol și gaze rusești, vizând reducerea veniturilor Kremlinului în contextul războiului din Ucraina.

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