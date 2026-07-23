A ascuns brățara sub telefonul mobil

Femeia, despre care sursa citată menționează că ar avea 70.000 de urmăritori pe TikTok, se afla în magazin împreună cu partenerul său, în vârstă de 33 de ani. Furtul a avut loc după ce o vitrină din magazin a rămas deschisă. Potrivit anchetatorilor, românca a luat brățara din aur alb și a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a părăsit magazinul împreună cu iubitul ei.

Angajații au observat rapid dispariția bijuteriei și au alertat autoritățile. Polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au reușit să-i descrie pe cei doi. După ce au plecat din magazin, românii au fost văzuți luând masa într-un restaurant cunoscut din Cannes. Ulterior, polițiștii le-au pierdut urma.

A fost prinsă în timp ce purta brățara furată

Cei doi au fost găsiți două zile mai târziu, în timp ce se plimbau ținându-se de mână pe una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Cannes. Românii au fost recunoscuți întâmplător de polițiștii care participau la o acțiune pentru combaterea furturilor din buzunare. Influențerița chiar purta la încheietură brățara dispărută din magazinul Louis Vuitton. Bijuteria a fost recuperată și restituită reprezentanților companiei.

În urma percheziției efectuate în camera de hotel în care erau cazați cei doi, anchetatorii au găsit mai multe produse de lux. Pentru o parte dintre acestea, românii aveau documente de cumpărare, însă polițiștii au descoperit și articole care aveau încă etichetele cu prețuri, precum și 2.830 de euro în numerar.

Amendă câte 5000 de euro și interdicție de cinci ani în Cannes

Cei doi au fost prezentați în procedură rapidă în fața Tribunalului Judiciar din Grasse și judecați pentru furt agravat. Judecătorul a considerat că furtul a fost comis cu premeditare dar românca a negat, prin intermediul unui interpret, că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura.

„Nu știu de ce am făcut asta. Nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul. Eram pierdută”, le-a spus ea judecătorilor.

Instanța a condamnat-o pe influenceriță la zece luni de închisoare, iar pe partenerul ei la 12 luni. Pedepsele urmează să fie executate sub supraveghere electronică, cei doi având domiciliul stabil în orașul Toulouse. Fiecare a primit și o amendă de 5.000 de euro. În plus, românilor le-a fost interzis să intre timp de cinci ani în departamentul Alpes-Maritimes, regiunea franceză în care se află orașele Cannes și Nisa.

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