Carmina Vârciu, fata cea mare a artistului Liviu Vârciu, a început o nouă etapă în Statele Unite ale Americii. Tânăra în vârstă de 23 de ani a decis să experimenteze viața peste Ocean, unde și-a găsit un loc de muncă. Carmina s-a angajat la o cunoscută ciocolaterie, dar nu a intrat în detalii despre responsabilitățile postului pe care îl ocupă.

„Eu m-am bucurat mult tare pentru că se maturizează mai repede financiar. Pentru că nu e chiar ușor să te trezești dimineața, că am vorbit și eu cu ea la telefon, să te trezești dimineața, să te duci frumos la muncă, să vezi cât de greu se face un dolar.

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Și când vine acasă n-o să mai cheltuie aiurea banii. Bine, nici n-am avut probleme cu ea. Ea chiar n-a cheltuit niciodată fără măsură, adică a fost tot timpul mai bună decât mine financiar. Și am fost total de acord.(n.r. cu decizia ei). Din două în două zile vorbesc cu ea la telefon, mă bucur că a nimerit bine, cazarea e bună”, ne-a spus Liviu Vârciu, pentru Spynews.ro.

„Eu am fost în America. Fata mea nu mai e mică, e o domnișoară care poate să decidă pentru ea. Eu nu mă pot pune în calea deciziilor, pentru că tot timpul a avut decizii bune. De când a făcut 18 ani am mare încredere în ea. Stau cu inima cât un purice pentru că e departe, dar am totală încredere în ea, adică din punctul ăsta de vedere stau liniștit”, a mai spus el pentru sursa citată.

Liviu Vârciu a declarat că fiica lui a plecat în America în urmă cu mai bine de o lună și mai are de lucrat timp de două luni, până se va întoarce în România.

„Trei luni de zile va sta. A trecut o lună și două săptămâni, mai are un pic”, ne-a mai zis prezentatorul.

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