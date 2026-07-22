Imaginile surprinse la fața locului arată clipele dramatice trăite de vacanțierii din „Maldivele Europei”, care au început să alerge speriați și să strige după ajutor în momentul în care vijelia a spulberat terasele de pe promenadă.

Acest episod meteorologic extrem vine după săptămâni întregi de valuri de căldură sufocantă și secetă care au afectat Europa Centrală și regiunea Balcanilor.

Copaci prăbușiți peste mașini și bărci scufundate

Vijelia a durat doar aproximativ cinci minute, dar a fost suficientă pentru a smulge copaci din rădăcini, a bloca drumuri principale și a avaria grav zeci de vehicule. Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în apropierea stadionului din oraș, unde un pin masiv s-a prăbușit peste trei autoturisme parcate.

Echipele medicale din Saranda au acordat îngrijiri de urgență pentru trei persoane rănite de cioburile geamurilor sparte de vântul puternic. Din fericire, starea acestora a fost stabilă, fiind externate după tratament. Din păcate, furtuna a provocat o tragedie în orașul vecin Himara, unde un electrician și-a pierdut viața în timp ce încerca să repare o linie electrică avariată.

Furtuna a făcut ravagii și pe mare. Poliția de Frontieră din Saranda a fost mobilizată în opt intervenții critice pentru salvarea ambarcațiunilor surprinse de apele învolburate în zone precum Bunec, Capul Qefali și Ksamil („Pema e Thatë”). O ambarcațiune aflată în pericol de scufundare în golful Saranda a fost remorcată de urgență, însă două bărci ancorate în portul Limjon au fost deplasate 100 de metri de forța valurilor și s-au scufundat.

Intervenții masive pentru refacerea rețelelor de energie și apă

Echipa de intervenție a primăriei și autoritățile naționale au acționat rapid pentru degajarea drumurilor de copacii căzuți și stânci. Chiar dacă drumurile naționale au rămas practicabile, rețeaua electrică a suferit avarii majore.

Peste 1.000 de angajați ai operatorului de energie (OSSH) au fost trimiși pe teren după ce 21 de linii de alimentare au fost scoase din funcțiune în regiunile Vlora, Fier, Saranda și Librazhd.

Pana de curent a afectat temporar și stațiile de pompare a apei potabile și de evacuare a apelor uzate din Saranda, Ksamil, Durrës, Fier și Patos, dar echipele tehnice au remediat majoritatea defecțiunilor.

În Portul Durrës, vântul extrem a răsturnat mai multe containere goale, opt dintre ele fiind avariate grav, în timp ce pe Aeroportul din Tirana s-au înregistrat doar mici întârzieri ale curselor aeriene.

Distrugeri masive în Macedonia de Nord și Bosnia

Mânia naturii nu s-a limitat doar la teritoriul albanez. În Macedonia de Nord, rafalele de vânt au atins viteze uluitoare, de până la 134 km/h. În capitala Skopje, vijelia a doborât 189 de copaci, a avariat peste 100 de autoturisme și a provocat pagube la clădiri guvernamentale importante, inclusiv la sediul președinției, mai multe ministere și aeroport.

În Bosnia și Herțegovina, zona sudică Herțegovina a fost cea mai lovită, în special localitatea Nevesinje. Primarul Milenko Avdalovic a declarat că furtuna a distrus complet culturile agricole.

„În satele lovite de furtună, fermierii noștri nu vor mai avea practic nimic de recoltat. Vijelia a spulberat totul: câmpurile de cartofi, ceapă, varză și livezile de fructe”, a explicat Avdalovic.

Comunitatea științifică avertizează că astfel de fenomene meteorologice extreme vor deveni tot mai frecvente și mai intense la nivel global din cauza încălzirii planetei și a emisiilor generate de combustibilii fosili.

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