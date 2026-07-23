Curtea de Apel a obligat Guvernul să plătească restanțele

Dosarul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză ÎCCJ și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să achite sumele restante, inclusiv prin rectificare bugetară.

Prin hotărârea pronunțată pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de Înalta Curte și a stabilit că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante.

Instanța a mai decis că Executivul trebuie să pună în aplicare hotărârea în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia.

În cazul în care termenul nu este respectat, hotărârea prevede:

  • penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere;
  • o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

Guvernul contestă obligația de a aloca fonduri

În fața Înaltei Curți, reprezentantul Guvernului a susținut că decizia Curții de Apel este nelegală, argumentând că o instanță nu poate obliga Executivul să aloce fonduri suplimentare unei anumite categorii profesionale.

Executivul a cerut sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate privind prevederi din Legea contenciosului administrativ, pentru a clarifica dacă instanțele pot impune rectificări bugetare și pot stabili obligații financiare peste limitele aprobate prin legea bugetului.

Totodată, Guvernul a solicitat și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cerând suspendarea procesului până la pronunțarea instanței europene.

Pe 2 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Executiv și Înalta Curte.

„Un aspect pe care l-am decis în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. De ce am fost nevoiți să facem acest lucru? Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente, iar din punctul de vedere al juriștilor Guvernului, instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional pentru că, potrivit Legii 500 din 2002 privind finanțele publice și Codului administrativ, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive și legislative”, declara atunci Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, elaborarea bugetului de stat și efectuarea rectificărilor bugetare reprezintă atribuții exclusive ale Guvernului și Parlamentului.

Executivul susține că instanțele au competența de a interpreta și aplica legea, însă nu pot obliga Guvernul să aloce fonduri suplimentare prin rectificări bugetare.

Cum au apărut restanțele salariale

Sumele aflate în dispută provin din majorări salariale stabilite retroactiv în urma unor hotărâri judecătorești.

În 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%, pentru alinierea la alte decizii definitive pronunțate în sistemul judiciar.

Majorarea produce efecte retroactive începând cu anul 2018, ceea ce a generat obligația plății unor restanțe salariale importante.

În proiectul bugetului de stat pentru 2026, Ministerul Finanțelor prevăzuse aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte, bani destinați achitării acestor drepturi restante.

Ulterior, Guvernul a decis amânarea unei părți din plăți și redirecționarea fondurilor către un pachet de ajutoare sociale.

Argumentele Înaltei Curți

În acțiunea formulată împotriva Guvernului și semnată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, instanța supremă susține că neplata drepturilor salariale afectează dreptul de proprietate al magistraților care dețin titluri executorii rămase neexecutate de peste zece ani.

Totodată, ÎCCJ apreciază că refuzul Executivului de a pune în aplicare hotărârile judecătorești afectează principiul separării puterilor în stat și autoritatea instanțelor de judecată.

Hotărârea pe care Înalta Curte o va pronunța astăzi este definitivă și poate avea consecințe importante atât pentru bugetul de stat.

Dacă soluția Curții de Apel va fi menținută, Guvernul va fi obligat să achite aproximativ 5 miliarde de lei reprezentând salarii restante ale magistraților și să pună în executare hotărârea în termenul stabilit de instanță, sub sancțiunea penalităților prevăzute de lege.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.RO
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Parteneri
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Adevarul.ro
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
Fanatik.ro
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euro
ObservatorNews.ro
A întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Scandal în UE! Grecia dă peste cap planul de sancționare a Rusiei
Mediafax.ro
Scandal în UE! Grecia dă peste cap planul de sancționare a Rusiei
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Ce inseamna, de fapt, „Satalana”? Nu, nu e doar un cuvant aruncat intr-o melodie
Redactia.ro
Ce inseamna, de fapt, „Satalana”? Nu, nu e doar un cuvant aruncat intr-o melodie
Durere imensă la Dinamo! S-a stins din viață un fost jucător important al clubului din Ștefan cel Mare
KanalD.ro
Durere imensă la Dinamo! S-a stins din viață un fost jucător important al clubului din Ștefan cel Mare

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ilie Năstase, veste uriașă în plin proces de divorț de soția sa, Ioana. Ce se întâmplă, de fapt, între ei
Fanatik.ro
Ilie Năstase, veste uriașă în plin proces de divorț de soția sa, Ioana. Ce se întâmplă, de fapt, între ei
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință