Inițiativa legislativă prevede, de asemenea, plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul valoric și condiționarea exporturilor de motorină de acordul ministerului de resort, măsuri menite să oprească creșterea prețurilor la pompă.

„TVA redus la combustibili și acciză redusă la motorină standard. Acum! Soluția este în inițiativa legislativă pe care am depus-o astăzi (22 iulie n.r.) la Parlament. O soluție susținută total de Partidul Social Democrat. Săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară, românii vor vedea cine votează cu ei și cine votează împotriva lor. Este atât de simplu”, a precizat fostul ministru al Energiei, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, el a acuzat „principalul partid de dreapta” că s-a opus, recent, unui proiect similar depus de PSD.

„Acum trei săptămâni am depus un proiect similar. Faptul ca principalul partid de dreapta s-a opus, a făcut ca prețul motorinei standard să crească de la 1 iulie, de la 8.80 lei/litru la 9.50 lei (în medie). Să le spunem oamenilor adevărul. Prețurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia și nici oamenii de rând. «Ajută» în schimb Guvernul care taxează mai mult banii românilor direct la pompă. Prețuri mai mari, venituri mai mari la buget”, a mai adăugat acesta.

Bogdan Ivan cere colegilor parlamentari să susțină inițiativa în următoarea sesiune extraordinară din Parlament. Inițiativa legislativă depusă în Parlament vine într-un moment în care piața carburanților din România înregistrează o evoluție alarmantă.

„TVA redus la carburanți de la 21% la 19%, acciză redusă la motorina standard, reinstituirea situației de criză pe piață, adaos comercial plafonat pe întreg lanțul valoric și exportul de motorină realizat numai cu acordul ministerului de resort. Nu folosiți această inițiativă pentru răfuieli politice sau ideologice. Am mare încredere că, în absența unui ordin de partid, 99% dintre parlamentari ar vota pentru reducerea prețului carburanților în această formă”, a conchis fostul ministru al Energiei.

Parlamentarii au fost convocați în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, în perioada 27-31 iulie 2026, în format hibrid, pentru adoptarea proiectelor de lege care reprezintă jaloane în PNRR. Pe agenda sesiunii extraordinare se află și alte inițiative legislative.

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