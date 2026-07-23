Bucureștiul, lider la pensii medii

Sectorul 1 al Capitalei conduce clasamentul național, cu o pensie medie de 4.132 de lei, aproape dublu față de pensia medie din Botoșani, care este de doar 2.228 de lei, conform Newsweek.

Discrepanța de 1.904 lei între cele două regiuni reflectă inegalitățile economice și sociale acumulate în ultimele decenii.

,,Aceste diferențe provin, în principal, din nivelul salariilor pentru care s-au plătit contribuții de-a lungul anilor, dar și din existența grupelor de muncă și a industriilor grele în anumite regiuni ale țării”, explică specialiștii.

Centrele industriale, polii pensiilor mari

Pe lângă București, județele cu un trecut industrial puternic, precum Hunedoara și Gorj, se remarcă prin pensii peste media națională. Hunedoara, cu o pensie medie de 3.496 de lei, a fost un punct central al industriei siderurgice și al mineritului în perioada comunistă.

Orașe ca Hunedoara și Petroșani au prosperat datorită marilor complexuri industriale, precum combinatul siderurgic de la Hunedoara, unul dintre cele mai mari din țară.

În Gorj, pensia medie se ridică la 3.308 lei, fiind influențată de activitatea economică intensă din domeniul mineritului de cărbune și al producției de energie. Târgu Jiu și bazinul minier al Olteniei au fost, timp de decenii, centre economice importante pentru România.

Un alt exemplu semnificativ este județul Galați. Aici, combinatul siderurgic Liberty Galați, unul dintre cei mai mari angajatori industriali din țară, a generat venituri peste medie pentru angajații săi, reflectate acum în valoarea pensiilor, care ajung la o medie de 3.019 lei.

Județele cu pensii mai mici

În schimb, județele cu o dezvoltare economică mai redusă, unde salariile au fost mai mici, înregistrează și pensii mai scăzute. Printre acestea se numără Suceava (2.360 de lei), Vaslui (2.285 de lei) și Vrancea (2.274 de lei). Cel mai afectat rămâne județul Botoșani, cu o pensie medie de 2.228 de lei, cea mai scăzută din țară.

Clasamentul pensiilor medii pe județe

Conform datelor oficiale, topul pensiilor medii arată astfel:

  • București Sector 1 – 4.132 lei
  • București Sector 6 – 3.666 lei
  • București Sector 2 – 3.617 lei
  • București Sector 3 – 3.514 lei
  • Hunedoara – 3.496 lei
  • București Sector 4 – 3.488 lei
  • Brașov – 3.331 lei
  • Gorj – 3.308 lei
  • București Sector 5 – 3.085 lei
  • Constanța – 3.022 lei
  • Galați și Prahova – 3.019 lei

Pe de altă parte, județe precum Giurgiu (2.290 lei), Vaslui (2.285 lei), Vrancea (2.274 lei) și Botoșani (2.228 lei) completează lista de jos a clasamentului.

Majoritatea acestor discrepanțe se explică prin diferențele de dezvoltare economică regională. În București și în marile centre industriale, salariile mai mari din perioada activă a angajaților au dus la contribuții mai ridicate, deci la pensii mai mari. De asemenea, industria grea, mineritul și energia au oferit locuri de muncă cu beneficii suplimentare, inclusiv pensii speciale pentru condiții de muncă dificile.

Totuși, comparând primele trei luni din 2026 cu ultimul trimestru al anului 2025, numărul mediu de pensionari a scăzut cu aproximativ 7.000, iar cel al pensionarilor din categoria asigurărilor sociale de stat a înregistrat o reducere cu 1.000 de persoane.

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