Măsuri pentru prevenirea riscurilor sanitare

Autoritățile sanitare colaborează cu administrațiile locale și inspectoratele pentru situații de urgență pentru a implementa măsuri esențiale în zonele afectate. Printre priorități se numără:

Supravegherea epidemiologică pentru a preveni apariția focarelor de boli;

Monitorizarea calității apei potabile;

Dezinfecția surselor de apă, precum fântânile;

Asigurarea accesului la asistență medicală, medicamente și vaccinuri;

Suplimentarea resurselor medicale în zonele cu necesități crescute.

Mesajul ministrului interimar al Sănătății

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a subliniat importanța intervenției rapide pentru a proteja sănătatea publică. „În astfel de situații, prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale. Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistența medicală de care are nevoie și să prevenim apariția îmbolnăvirilor” , a declarat acesta.

Ministerul monitorizează constant situația din teren și este pregătit să intervină prompt acolo unde este necesar pentru a proteja sănătatea populației.

Recomandările pentru locuitorii din zonele afectate

Pentru a preveni riscurile la adresa sănătății, Ministerul Sănătății le recomandă cetățenilor să urmeze câteva reguli esențiale:

Consumați doar apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită;

Evitați utilizarea apei din fântâni până când aceasta este declarată sigură pentru consum;

Alegeți alimente ambalate sau care au fost preparate termic;

Respectați regulile de igienă personală;

Evitați contactul cu animalele moarte.

În cazurile de febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală, persoanele afectate sunt sfătuite să solicite imediat ajutor medical.

Ministerul atrage atenția că apa contaminată nu trebuie utilizată pentru spălatul vaselor, igiena dentară, prepararea hranei pentru bebeluși sau producerea cuburilor de gheață. În situațiile în care apa nu poate fi fiartă, se recomandă dezinfectarea acesteia cu soluții pe bază de clor, o metodă considerată eficientă împotriva bacteriilor și virusurilor.

Reamintim că o furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate. De asemenea, Drumul Național 1 a fost blocat, luni după-amiază, în zona Comarnic–Nistorești, din cauza apei acumulate pe carosabil în urma ploilor torențiale. Circulaţia a fost restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov, între kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

Marți dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis trei noi avertizări meteo de furtuni cu grindină. Vezi harta zonelor vizate de codurile galben și portocaliu de vreme extremă.

Lista localităților lovite de fenomene meteo extreme. ANM a emis avertizări nowcasting de vreme severă

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE