La aproape șase luni de la despărțirea de tenorul Octavian Ene, Daniela Nane vorbește deschis despre perioada pe care o traversează. Actrița spune că și-a găsit echilibrul, nu își dorește o nouă relație și își dedică timpul carierei, călătoriilor și activităților care îi aduc liniște.

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Daniela Nane, despre viața după despărțirea de Octavian Ene

Despărțirea dintre Daniela Nane și tenorul Octavian Ene a devenit publică la începutul acestui an, însă actrița a ales să își păstreze discreția în privința vieții personale. Acum, într-un interviu acordat revistei Viva!, vedeta vorbește despre această etapă și spune că nu simte nevoia unei noi relații.

Întrebată dacă există cineva special în viața ei și dacă mai crede în iubirea care apare pe neașteptate, Daniela Nane a răspuns sincer: „Eu sunt împăcată din acest punct de vedere, nu mă preocupă o relație de cuplu. Am trăit situații atât de frumoase în viața mea, iar sufletul meu e vesel și recunoscător. Am o viață plină și frumoasă și nu simt nicio lipsă.”

Cum privește astăzi relațiile

Actrița spune că experiențele de viață au schimbat modul în care privește oamenii și relațiile, iar autenticitatea este cea care contează cel mai mult pentru ea.

„Relaționez relaxat cu toată lumea, privind oamenii drept în ochi. Acolo poți să citești tot ce au în suflet. Și astfel te poți conecta la nivel subtil, sufletesc și poți trăi autentic. Orice altă alternativă e pierdere de timp.”

Ce activități îi aduc liniște Danielei Nane

Dincolo de proiectele profesionale, Daniela Nane spune că își rezervă timp pentru pasiunile care o ajută să se relaxeze și să își încarce bateriile. „Îmi place să citesc la umbră, în natură. Îmi place mult să înot, de preferat nu în piscină. Îmi place să dansez, și asta fac uneori și acasă. Îmi place să mă uit la filme și să merg la spectacole de teatru, operă, balet, la concerte.”

Lectura, natura, înotul și evenimentele culturale fac parte din rutina sa și îi oferă echilibrul pe care îl caută.

Japonia, destinația pe care visează să o viziteze

Daniela Nane mărturisește că iubește călătoriile, iar profesia îi oferă adesea ocazia de a descoperi locuri noi. Actrița spune că vacanța ideală înseamnă atât vizitarea unor obiective culturale, cât și timp petrecut în mijlocul naturii.

„Îmi plac mult călătoriile, iar profesia mea îmi dă uneori și bucuria asta. Work & pleasure – ideal pentru mine. În vacanță vreau să văd locuri frumoase, expoziții în muzee, dar și să mă bucur de natură. N-am fost încă în Japonia, acolo visez să ajung, în timpul sărbătorii florii de cireș. Am un master în cultură, civilizație și teatru japonez. Am fost în China anul trecut și mi-a plăcut foarte mult. Italia e destinația preferată, deși mă simt bine oriunde mă duc, sunt fericită când călătoresc, chiar dacă e aproape. Sâmbătă am petrecut o zi la Snagov, a fost splendid. La ora 9 am ajuns la prietena mea, am băut cafeaua la umbră, soțul ei a scos barca și ne-a plimbat pe lac, am înotat în piscină, a fost minunat. Bucurie.”

„Viața e un cadou”

La finalul interviului, Daniela Nane a transmis și un mesaj despre modul în care privește viața și relațiile dintre oameni. „Eu nu-mi doresc nicio întrebare anume. Și răspund sincer, cu intenția ca experiența mea să îmbogățească sau să inspire alt suflet. Suntem toți frați pe Pământ, deși omenirea nu pare că înțelege. Viața e un cadou și e bine să jucăm frumos împreună acest joc al ei.”

Cine este Daniela Nane

Daniela Nane este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Este actriță a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” din București, regizor și director artistic al Teatrului Muzical Ambasadorii.

Născută la Iași, pe 29 noiembrie 1971, și-a construit o carieră de peste trei decenii în teatru, film și televiziune. A devenit cunoscută în 1990, după ce a câștigat titlul de Miss România și a reprezentat țara la concursul Miss Universe.

Este absolventă a UNATC București, Doctor în Artele Spectacolului și a urmat studii de specializare în cultura și teatrul japonez la Universitatea din Osaka.

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