Marți, 16 iulie 2019, 08:04

Jojo a atașat imagini cu Paul Ipate și fetița lor, dar și o imagine cu Achim, băiețelul din căsătoria anterioară. „Ei sunt totul. Nu am sperat niciodată la cât am astăzi. Nici nu am crezut că voi avea cândva nu unul, ci doi copii. În ultima perioadă care a fost grea după ce bunica mea a plecat, am învățat în fiecare zi ce înseamnă smerenia. Știu că e un cuvânt pe care nu îl folosim prea des, însă este cuvantul care descrie cel mai bine ceea ce simt.

M-am smerit în fața acestei lumi din care facem parte cu toții și in fata vietii. Am simplificat totul în mintea și în inima mea. Iar bucuria pe care o am când sunt cu familia mea nu se compara cu nimic. Chiar dacă am simțit astfel mereu, încă dinainte de a deveni mama, acum simt acest lucru mai puternic decat oricând. Îi mulțumesc cerului ca avem o familie unita. Și că mă pot bucura de ei mai ales în aceste clipe de vacanta. Abia începe vacanța noastra. Ma bucur ca a venit! Va iubesc Paul Ipate”, a scris Jojo pe contul de socializare.

