„Eu am spus şi în testimoniale, dar nu s-a văzut. Noi când am pornit în călătoria asta am considerat o o călătorie inițiatică… spiritualitatea aşa se descoperă, şi cele mai grave şi dure situaţii, când nu ai nimic. Atunci trebuie să fii mai apropiat de tine, de Dumnezeu și de sufletele celorlalți.. (…) L-am redescoperit pe Paul şi faptul că a fost langa mine m-a ajutat extrem de tare. E echilibrul meu. Nimic nu ne poate despărţi si nici măcar o situație grea de viață. Ceea ce nu înţeleg oamenii din faţa televizoarelor este că deşi e un reality show sunt înregistrări de ore și ore și din păcate nu au intrat multe din momentele noastre frumoase, cantecele, dansurile, glumele noastre. Mi-ar fi plăcut să văd mai mult astfel de lucruri”, a spus Jojo la Antena Stars.

Paul și Jojo au avut de trecut o probă extrem de grea la Asia Express, în ediția de duminică seara. Mai exact, cei doi au fost nevoiți să bea urină de vacă în India, lucru deloc simplu. Pentru că a avut curajul să facă asta, Jojo i-a cerut iubitului ei să îi mai facă un copil.

Citește și

VIDEO/ Ancheta Libertatea despre prădătorii de copii a scos femeile la protest de 8 martie! „Cum se scapă de-un viol, domnilor judecători?”