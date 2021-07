Olimpia Melinte e originară din Iași, însă a părăsit orașul pentru o carieră în actorie la București. Nu a suferit mult când s-a mutat în Capitală, căci Constantin a fost alături de ea.

„Eram deja mai mare și foarte îndrăgostită de Constantin, care mi-a devenit ulterior soț. Deci am plecat împreună. Asta a făcut să nu simt ruptura chiar așa tare.

Generația noastră a fost crescută mai auster, fără atâtea declarații de iubire. Îmi era dor de părinți, sigur, dar răbdam în tăcere, n-aș fi zis nimic sub nicio formă. Țin minte însă că băteam des drumul București-Iași să-i văd. Când eram cu ei, mă sim­țeam foarte în siguranță. De altfel, la primul meu film turnat în străinătate, «Sette opera di miseri­cor­dia», mama a venit cu mine.”, a povestit aceasta pentru Formula As.

La doar 22 de ani a devenit mireasă, de atunci e căsătorită cu Constantin. În relația lor au existat și momente de cumpănă, dar pe toate le-au depășit împreună. Recent, Olimpia Melinte și-a dat seama ce legătură specială are cu soțul.

„Am făcut recent un drum până la mare amân­doi, fiindcă urma să organizăm ceva acolo. Era prima dată, după foarte multă vreme, când eram doar noi doi. Am vorbit tot drumul în mașină, fără să ne săturăm. Și chiar am zis la un moment dat: «Măi Cos­, cum Dum­nezeu mai avem încă atâtea să ne spunem, după atâta timp împreună? Care o fi se­cretul?».

Și-atunci el a zis: «Cu sigu­ranță, faptul că ne-am acordat mereu li­ber­tate unul altuia» Și are dreptate. Oamenii au nevoie să fie liberi, să aibă și alți prieteni, să des­copere lucruri și separat, ca să aibă ce-și împărtăși unul altuia când se revăd”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

„Noi suntem amândoi firi foarte independente. Dar lucrurile n-au venit din prima nici la noi. I-a luat un pic de timp să înțeleagă că me­seria mea e doar o meserie, că ce se în­tâmplă pe set nu se în­tâm­plă și în cabină. Am avut și noi certurile noastre la început, gelozii mari.

Dar am vorbit mult atunci, l-am lăsat să pătrundă în culisele meseriei me­le, ca să înțeleagă despre ce e vorba. Și am avut și eu multă răbdare și nu am renunțat, cum s-ar fi putut întâmpla, pentru că eu am știut că e pentru mine.”, a mai adăugat actrița.

„Îți moare mama, rămâi orfan, îți moare soțul, rămâi văduvă. Când îți moare copilul, ce rămâi?”. Ce fac autoritățile pentru a preveni accidentele rutiere

Echilibristică politică în familie: Soția – șefă la USR – apare în acte și la PSD. Soțul – fost șef la „Doi și-un sfert” – propus în Guvern de PNL

Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă, după ce au cucerit argintul olimpic: „E un vis devenit realitate”

