„Eram în turneu cu trupa mea de suflet Sfinx şi am susţinut un concert în Danemarca. Acolo, danezii au ceva ce la noi nu cred că ar putea fi vreodată, marţea este „Seara doamnelor”. Cum ar putea funcţiona în România aşa ceva? Cum o femeie să invite bărbatul la dans sau să-i facă cinste? Prea greu. A venit la mine, fiindcă aşa e regula. Nu credea că sunt cunoscut în ţară, îi plăcea de mine aşa cum eram”, a spus artistul la Antena Stars.

„Am vorbit vreo două luni cu soţia, apoi s-a ivit un turneu în Norvegia şi m-a invitat la ea, în Danemarca, fiindcă urma Crăciunul. Aşa că am acceptat să merg cu fratele meu. Când am ajuns, soţia a venit m-a pupat, apoi a apărut soacra. Dumnezeu să o ierte! Când m-a văzut a încremenit, s-a speriat şi a plecat. De fapt, ea mă ştia de vreo 10 ani. Venea în România, în acei ani în care scandinavii veneau în masă pe litoral. Mă văzuse la televizor, în concertele de pe litoral, chiar avea un vinil cu Gil Dobrică. Mă ştia ca pe un cal breaz. Abia atunci a înţeles soţia că sunt cineva în România”, a completat artistul.

Adrian Romcescu şi soţia sa, Gitte, s-au căsătorit pe 20 noiembrie, 1986. „Regret enorm că n-avem copii. Nici eu, nici fratele meu. Nici unul dintre noi n-a avut urmaşi. Se spune că dacă nu ţi-l doreşti când trebuie, nu se mai întâmplă. Când m-am stabilit acolo, doi ani mi-a luat să ajung la un statut, să câştig mai mult decât un danez. Nu am vrut să înfiez un copil. Ea s-a gândit, dar eu am vrut să fie al meu. Este o fată din Italia care spune că e fiica mea, însă a fost doar un zvon. Am pus cariera pe primul loc, iar când am vrut să facem copii, a fost prea târziu”, a mai spus Adrian Romcescu la „Agenția Vip”.

