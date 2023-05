Andreea Marin a fost căsătorită de trei ori. Prima oară în anul 1995, cu Cristian Gheorghiță. Trei ani mai târziu, însă, mariajul lor a luat sfârșit.

Mai târziu, fosta zână a Surprizelor și-a unit destinul cu Ștefan Bănică Jr. Cei doi păreau cuplul perfect, din rodul iubirii lor rezultând și o fetiță, Violeta.

A treia alegere a prezentatoarei TV a fost medicul turc, Tuncay Ozturk. Din nefericire, nici acest mariaj nu a fost cu noroc pentru vedetă, dar nu și-a pierdut speranța.

„Și eu am trecut pe lângă momentul în care cineva m-a întrebat când am râs cu lacrimi ultima dată. Am luat atât de serios totuși, încât uitam să mă mai bucur de viață. Dacă tu nu ai acel izvor de energie în tine, cum poți avea grijă de copiii tăi? Nu trebuie să fii dependentă totuși exclusiv de existența cuiva.

Trebuie să faci în așa fel încât să te simți bine cu tine. Eu mă simt bine dacă am o zi pentru mine, cu o carte în mână, pe o zi ploioasă. Trebuie să învăț să nu mai depind afectiv doar de ce fac ceilalți. Valoarea noastră nu este egală cu valoarea proiectelor pe care le facem.

Când ai credință, când știi că oricât de singur ai părea, Cel de Sus e cu tine, iar totul devine mult mai clar și mergi înainte, chiar dacă astăzi nu ai o bucată de pâine. Am ajuns la această învățătură după 40 de ani. Pe mine nu m-a luat niciodată valul, tocmai că am pornit de la o bază grea, pentru că știam de mică că azi poți fi sus și într-o clipă totul se poate schimba. Am fost operată, am căzut din picioare de multe ori, nu știam să manevrez lucrurile, asta se învață doar în practică.”, a dezvăluit Andreea Marin, potrivit Ego.ro.

„Te descurci până la urmă”

„Doi oameni care nu se înțeleg dintr-un motiv sau altul, nici nu contează care, au varianta de a-și vedea fiecare de viață așa cum se simt ei bine. Copiii simt tot și îi afectează totul, nu le faci un bine. Ca adult, traumele din trecut se răsfrâng asupra lui.

Când mi s-a întâmplat și mie asta, m-am mutat, m-am pus pe picioare, chiar dacă mi-a fost și mie frică. Nu era o bucurie că trebuia să o iau de la capăt. Te descurci până la urmă. Trebuie să fii deschisă și vei găsi multe soluții, chiar dacă nu-i ușor.

Chiar dacă pleci dintr-o poveste ca asta cu mâinile goale vei găsi capacitatea de a o lua de capăt. Nu există nu se poate, că nu am cum să mă descurc”, a mai declarat prezentatoarea TV, potrivit aceleiași surse.

