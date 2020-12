Dezvăluirile făcute de Augustin Viziru înainte de marea finală Ferma 2020. Ce s-a întâmplat în timpul concursului. „Jocul nu-ți permite să fii corect”

Acesta a spus întotdeauna lucrurilor pe nume, iar înainte de marea finală, dezvăluie cât l-a ajutat acest lucru.

„În viață, așa este, am pierdut destul de mult, fiind atât de direct și tranșant de multe ori, dar satisfacția mea față de sine este una extraordinară, nu plec capul în fața nimănui, tocmai pentru că nu tolerez și nu fac compromisuri. Și atunci pot sta de vorbă cu oricine, nu mă sperie absolut nimic și simt că nu pot fi ușor dărâmat.

Concursul a fost construit de niște oameni foarte deștepți, iar acolo au fost multe creiere care au gândit jocul.

Așa că trebuie să taci în anumite situații, să faci și strategii, iar jocul nu-ți permite să fii corect ca-n viață, 100%.

Numai că în acest sezon eu am fost corect și transparent, chiar dacă nu am spus tot în anumite situații, dar am fost mereu corect”, a spus Augustin Viziru potrivit VIVA!

