Timp de șapte ani de zile, actorul Lucian Viziru a locuit în Germania alături de familia lui. Acolo, el nu a profesat în domeniul artist, ci a fost antrenor de tenis. Revenit de ceva vreme în țară, acesta înceracă să își croiască un nou drum.

Pentru început, Lucian Viziru a bifat o apariție în filmul „Candidatul perfect”, care deja e la cinema, însă are un rol mic. „Este un rol foarte mic. Joc, spre surprinderea tuturor, un domn din Austria. Provocarea a fost să joc, pentru prima dată, într-o limbă străină, în limba germană. O vorbesc de mic. Am stat și 7 ani pe acolo, prin Germania, am lucrat. Nu mi-a fost nici foarte greu, dar nici foarte ușor rolul. A fost interesant”, a spus el pentru Cancan.

Întrebat ce condiții are pentru a accepta unele proiecte, el a zis: „În principiu să-mi placă rolul, bine, nu pot să joc chiar orice. Sunt două criterii: să-ți placă rolul și să-ți placă banii. Atât”.

Totodată, el a spus și cu ce se ocupă acum. „Nimic, nu mai am treabă cu Germania. Am treabă aici, am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese”, a mai explicat el în același interviu.

Cum se înțeleg frații Lucian și Augustin Viziru

În cadrul unui interviu pentru Click, Augustin Viziru a vorbit despre relația pe care o are cu fratele lui, Lucian, după ce s-a spus că sunt certați. „Suntem frați. Dacă pui femeie cu bărbat într-o casă și îi lași să stea 2 ani se ceartă non-stop.

Nu știu de ce e atât de important faptul că noi ne mai certăm ca frații, care noi am crescut în casă împreună. Am stat unul cu altul, am mâncat din aceeași farfurie, am dormit în aceleași pat, am făcut toate lucrurile împreună. Normal că ne mai sare țandăra”, a declarat Augustin pentru sursa citată.

De asemenea, Augustin a dezvăluit că în copilărie își ajuta fratele atunci când acesta avea ceva probleme. „Nu există un lider. Eu întotdeauna am fost crescut cu fratele Nenicu, că e mai mare și trebuie respectat. Și așa am înțeles. Dar, într-adevăr, eu fiind mai atașat de stradă și mai…

De multe ori interveneam eu dacă avea ceva probleme. Dar asta pentru că eram eu mai zbanghiu”, a mai spus actorul.

