„Suntem frați. Dacă pui femeie cu bărbat într-o casă și îi lași să stea 2 ani se ceartă non-stop. Nu știu de ce e atât de important faptul că noi ne mai certăm ca frații, care noi am crescut în casă împreună. Am stat unul cu altul, am mâncat din aceeași farfurie, am dormit în aceleași pat, am făcut toate lucrurile împreună. Normal că ne mai sare țandăra”, a declarat Augustin pentru sursa citată.

De asemenea, Augustin a dezvăluit că în copilărie își ajuta fratele atunci când acesta avea ceva probleme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Nu există un lider. Eu întotdeauna am fost crescut cu fratele Nenicu, că e mai mare și trebuie respectat. Și așa am înțeles. Dar, într-adevăr, eu fiind mai atașat de stradă și mai… De multe ori interveneam eu dacă avea ceva probleme. Dar asta pentru că eram eu mai zbanghiu”, a mai spus actorul.

În timp ce Lucian și-a construit o carieră muzicală, Augustin a ales actoria, în cele din urmă, deși a cochetat și cu muzica.

Recomandări Cine este Alexandr Stoianoglo, rivalul Maiei Sandu. Soția lui a primit cadou un sfert dintr-o companie a fugarului pro-rus Veaceslav Platon, care face afaceri și în România

„Pe lângă muzică… am făcut și muzică. Tot Lucian mi-a făcut trupă, s-a chinuit cu mine, m-a adus pe la Sebeș, m-a pus pe acolo, mi-a făcut piesă, m-a ajutat să cânt, adică toată viața s-a străduit doar să mă ajute. Să încercăm să scăpăm de știrile astea negative în care certurile sunt titluri. Să vorbim despre lucrurile frumoase pe care le-a făcut pentru mine.

Pentru faptul că, în ziua de azi, milioane de oameni s-au bucurat la televizor datorită lui. Dacă nu era Lucian, eu nu ajungeam niciodată la televizor.Și atunci, referitor la întrebările respective și discuțiile… Nu știu cum de data asta a ieșit în presă că noi suntem certați.

Cred că am zis așa, într-un moment, la un podcast și de acolo au preluat. Dar ceartă… dacă vreunul zice ceva de frate, eu îi mănânc inima. Pe loc. Nu contează ce ceartă am eu cu fratele meu”, a încheiat Augustin Viziru.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News